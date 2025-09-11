Лишний вес оказался сигналом: какие привычки и установки таят скрытые психологические причины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:32
Здоровье

Иногда лишний вес связан не только с образом жизни или питанием, но и с психологическими причинами. Именно внутренние установки и эмоции могут приводить к перееданию и набору килограммов.

Эмоции и еда

Психолог Вероника Фельдблюм отмечает, что первая причина — неспособность справляться со своими чувствами. Когда человек не может "переварить" эмоции, он старается заесть их, и это становится привычным механизмом защиты.

Нелюбовь к себе

Ещё один фактор — отсутствие самопринятия. Если человек относится к себе негативно, он может компенсировать это через еду, что в итоге приводит к лишнему весу.

Стремление к вниманию

По словам специалиста, иногда набор веса связан с желанием привлечь к себе внимание. Если человек жаждет признания и не получает его, тело может "откликнуться" лишними килограммами.

Детские установки

Особую роль играют убеждения, заложенные в детстве. Среди них — распространённая фраза "хорошего человека должно быть много" или уговоры родителей "ложечку за маму, ложечку за папу". Эти установки закрепляются и продолжают влиять на поведение взрослого.

Родовая память

Последняя, менее очевидная причина связана с родовой памятью. Если даже в далёком поколении кто-то сильно пострадал от голода, это может отразиться на последующих потомках, формируя склонность организма к накоплению.

Уточнения

Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
