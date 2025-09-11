Мочевой пузырь оказался под ударом: эти продукты и напитки лучше исключить навсегда

Иногда человек жалуется на частые позывы к мочеиспусканию, но врачи не находят никаких патологий. В подобных случаях речь может идти о гиперактивном мочевом пузыре. Снизить дискомфорт помогут корректировки в питании.

Какие напитки стоит исключить

Хирург-уролог Марк Гадзиян объяснил, что в первую очередь нужно убрать из рациона напитки с кофеином. Они раздражают слизистую мочевого пузыря и усиливают симптомы. Под запрет попадает и сладкая газировка. Алкоголь также негативно влияет на работу организма и может усугублять проблему.

Влияние сахара и молочных продуктов

По словам специалиста, осторожность нужна и с сахарозаменителями, так как они обладают мочегонным эффектом. Не рекомендуется злоупотреблять молочной продукцией, особенно в вечернее время, поскольку это может усиливать позывы.

Опасность кислых продуктов

Некоторые растительные продукты с повышенной кислотностью тоже раздражают слизистую. В числе нежелательных — яблоки, клюква, хурма, а также мята и ромашка. Цитрусовые занимают особое место в списке раздражителей и также должны быть ограничены.

