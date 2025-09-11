Легенда о выпадении волос развеяна: вот какую настоящую роль играет обычная кепка

Многие уверены, что постоянное ношение кепки может привести к преждевременному облысению. Однако специалисты утверждают: это миф.

Влияние кепки на волосы

Трихолог Юлия Галлямова подчёркивает, что кепка никак не вредит волосам и не способна спровоцировать их выпадение. Более того, головной убор способен защитить кожу головы от заболеваний, сопровождающихся облысением.

Польза для здоровья

По словам врача, кепка выполняет ещё одну важную функцию — защищает кожу головы от агрессивных солнечных лучей. Именно они могут стать причиной развития болезней, негативно влияющих на состояние волос. Поэтому ношение кепки на улице стоит рассматривать как полезную привычку.

Важность гигиены

Эксперт напоминает, что головной убор необходимо регулярно стирать. Если этого не делать, возможно появление кожных проблем. В частности, на лбу могут возникнуть высыпания и другие неприятности.

Уточнения

Ке́пи ке́пка — форменный головной убор с широким и плоским козырьком, твёрдым околышем, мягкой тульей и небольшим круглым или овальным донышком, часто с подбородочным ремешком.

