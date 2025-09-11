Рацион подвёл интеллект: эти продукты блокируют работу мозга и мешают сосредоточиться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:58
Здоровье

Большинство людей задумываются о том, как повысить работоспособность мозга. Часто мы используем лишь часть своих возможностей, и это напрямую связано с образом жизни. Чтобы активировать скрытый потенциал, важно не только тренировать интеллект, но и устранить факторы, которые мешают мозгу работать эффективно.

Корн-дог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Корн-дог

Основные шаги для улучшения работы мозга

Первое, с чего стоит начать, — это здоровый режим сна и отдыха. Недосып снижает концентрацию и скорость реакции. Важно отказаться от алкоголя, больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом. Существенное влияние на интеллектуальные способности оказывает и рацион питания.

Какие продукты снижают продуктивность

Печенье

Популярный перекус в офисе — печенье. Оно удобно, вкусно и подходит к кофе или чаю. Однако в составе промышленного печенья нередко встречаются маргарин и пальмовое масло, которые негативно отражаются на работе организма и когнитивных функциях.

Сосиски и полуфабрикаты

Сосиски быстро утоляют голод, но при этом не содержат полезных веществ. Более того, мясные полуфабрикаты могут снижать интеллектуальную активность. Вместо них лучше выбирать натуральные продукты — мясо, рыбу, овощи.

Шоколадные конфеты и батончики

Польза шоколада для мозга подтверждена исследованиями, но речь идёт о натуральном тёмном шоколаде. Молочный шоколад, сладкие батончики и конфеты с добавками, напротив, перегружают организм сахаром и вредными жирами, что мешает продуктивной умственной работе.

Булочки и сладкая выпечка

Быстрые перекусы вроде пончиков и булочек — ещё одна угроза для интеллекта. В них много сахара, который негативно влияет как на здоровье в целом, так и на работу мозга.

Уточнения

Головно́й мозг - главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
