Рыба обманула ожидания: этот привычный выбор способен навредить даже при правильном рационе

Рыба занимает важное место в здоровом рационе: она богата омега-3 жирными кислотами, а также содержит витамины и микроэлементы, необходимые для организма. Поэтому врачи советуют регулярно включать её в меню. Однако не вся рыба одинаково полезна, и некоторые виды могут даже навредить.

Рыба, от которой лучше отказаться

Эндокринолог Диляра Лебедева отмечает, что особую осторожность стоит проявлять с так называемой рыбой-падальщиком. К ней относятся пангасиус, сом и тилапия. Эти виды обитают в грязных водоёмах и способны питаться отходами, что делает их небезопасными для человека.

Опасность крупных хищников

Крупные морские хищники также не подходят для регулярного употребления. В акуле, тунце или рыбе-мече накапливаются соли тяжёлых металлов, которые могут привести к интоксикации.

Риски речной рыбы

Речные виды тоже не всегда безопасны. Карп, лещ, вобла или карась могут быть носителями печёночных паразитов, что представляет угрозу для здоровья.

Полезные и безопасные варианты

По словам Лебедевой, наибольшую пользу принесут такие виды, как сельдь, кета, горбуша, треска, скумбрия и минтай. Они содержат ценные питательные вещества и при этом безопасны при правильной термической обработке.

Уточнения

