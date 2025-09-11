Рыба обманула ожидания: этот привычный выбор способен навредить даже при правильном рационе

Рыба занимает важное место в здоровом рационе: она богата омега-3 жирными кислотами, а также содержит витамины и микроэлементы, необходимые для организма. Поэтому врачи советуют регулярно включать её в меню. Однако не вся рыба одинаково полезна, и некоторые виды могут даже навредить.
Эндокринолог Диляра Лебедева отмечает, что особую осторожность стоит проявлять с так называемой рыбой-падальщиком. К ней относятся пангасиус, сом и тилапия. Эти виды обитают в грязных водоёмах и способны питаться отходами, что делает их небезопасными для человека.
Крупные морские хищники также не подходят для регулярного употребления. В акуле, тунце или рыбе-мече накапливаются соли тяжёлых металлов, которые могут привести к интоксикации.
Речные виды тоже не всегда безопасны. Карп, лещ, вобла или карась могут быть носителями печёночных паразитов, что представляет угрозу для здоровья.
По словам Лебедевой, наибольшую пользу принесут такие виды, как сельдь, кета, горбуша, треска, скумбрия и минтай. Они содержат ценные питательные вещества и при этом безопасны при правильной термической обработке.
Уточнения
Рыбы - обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
