Рыба обманула ожидания: этот привычный выбор способен навредить даже при правильном рационе

Здоровье

Рыба занимает важное место в здоровом рационе: она богата омега-3 жирными кислотами, а также содержит витамины и микроэлементы, необходимые для организма. Поэтому врачи советуют регулярно включать её в меню. Однако не вся рыба одинаково полезна, и некоторые виды могут даже навредить.

Лосось на пару с лимоном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лосось на пару с лимоном

Рыба, от которой лучше отказаться

Эндокринолог Диляра Лебедева отмечает, что особую осторожность стоит проявлять с так называемой рыбой-падальщиком. К ней относятся пангасиус, сом и тилапия. Эти виды обитают в грязных водоёмах и способны питаться отходами, что делает их небезопасными для человека.

Опасность крупных хищников

Крупные морские хищники также не подходят для регулярного употребления. В акуле, тунце или рыбе-мече накапливаются соли тяжёлых металлов, которые могут привести к интоксикации.

Риски речной рыбы

Речные виды тоже не всегда безопасны. Карп, лещ, вобла или карась могут быть носителями печёночных паразитов, что представляет угрозу для здоровья.

Полезные и безопасные варианты

По словам Лебедевой, наибольшую пользу принесут такие виды, как сельдь, кета, горбуша, треска, скумбрия и минтай. Они содержат ценные питательные вещества и при этом безопасны при правильной термической обработке.

Уточнения

Рыбы - обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.

