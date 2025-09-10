Стресс подкрался незаметно? Ваша психика скажет спасибо за эти три продукта

Здоровье

Шоколад и молочные продукты помогают быстро снизить уровень стресса, а витамины группы B, магний и кальций способствуют профилактике стрессовых состояний. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Стресс женщины-руководителя

"Если нужно снять стресс прямо сейчас, подходят шоколад и молочные продукты. Шоколад повышает уровень серотонина, а молочные продукты, особенно подслащенные, действуют за счет глюкозы и кальция — это тоже антистрессовый элемент", — пояснила эксперт.

Белоусова отметила, что для повышения стрессоустойчивости важны продукты, богатые витаминами группы B.

"Витамины группы B (B6, B9 и B12) напрямую поддерживают работу нервной системы. Источниками этих витаминов являются цельнозерновые крупы, хлеб из цельного зерна, проростки, семена, а также мясо и субпродукты", — подчеркнула диетолог.

Эксперт добавила, что микроэлементы магний и кальций помогают организму адаптироваться к стрессу.

"Молочные продукты обеспечивают оптимальное сочетание магния и кальция с высокой биодоступностью. В них также содержится триптофан — аминокислота, участвующая в синтезе серотонина, который регулирует настроение и нервную устойчивость", — уточнила Белоусова.