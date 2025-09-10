Хотите пережить осень без аптек? Об этом витаминном коктейле знают только те, кто не болеет

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осенью особенно важно обращать внимание на восполнение витаминов D и C, витаминов группы B, а также цинка и железа для поддержки иммунитета. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт Juvi Clinic Виктор Лишин.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лимонад с мёдом и имбирём для иммунитета

"В первую очередь стоит обращать внимание на витамин D. У многих он в дефиците, иногда это связано и с генетическими особенностями. Этот гормон-витамин влияет на иммунитет, состояние кожи, а также на кальций-фосфорный обмен", — пояснил специалист.

По словам врача, необходимо следить и за витамином С.

"Не все любят цитрусовые или регулярно употребляют фрукты, поэтому уровень витамина С может снижаться. Для иммунной системы он крайне важен и активно участвует в защитных процессах организма", — отметил Лишин.

Особое значение имеет группа витаминов B, которые влияют не только на иммунитет.

"B6, B9 и B12 — это топ-3 витаминов для нервной системы, кожи, свертываемости крови и иммунитета", — подчеркнул терапевт.

Эксперт добавил, что помимо витаминов организму необходимы микроэлементы, играющие важную роль в поддержании иммунитета и общего состояния здоровья.

"Цинк — один из ключевых минералов для иммунной системы. Дефицит железа также ослабляет защитные силы организма. Железо — это фундамент здоровья. При этом важно проверять не только уровень гемоглобина, но и отдельно показатели железа", — уточнил врач.

Кроме того, Лишин напомнил, что в условиях жизни в крупных городах и постоянного воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды организму необходима поддержка антиоксидантов.

"Современный человек постоянно сталкивается с неблагоприятными факторами: выхлопными газами, токсичными веществами, продуктами горения. Антиоксиданты помогают выводить поврежденные клетки, очищают организм и повышают устойчивость к окислительному стрессу", — заключил специалист.