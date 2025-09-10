Иммунитет под контролем: чтобы быстро поправиться, не игнорируйте эти шаги в первые дни болезни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Сон, правильное питание и соблюдение баланса белков, жиров и углеводов в рационе помогают защититься от простуды и ускорить выздоровление в первые дни болезни. Об этом Pravda.Ru рассказала главный врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"В первую очередь важно проветривать помещения и избегать больших скоплений людей. Если кто-то в коллективе заболел, старайтесь изолировать его и обеспечить свежий воздух", — объяснила специалист.

Ярцева также подчеркнула значимость полноценного питания.

"Рацион должен включать белки — как животные, так и растительные, сложные углеводы и полезные жиры, например, авокадо и орехи. Простые углеводы, сладости и перекусы ослабляют иммунитет, поэтому их стоит ограничивать", — добавила врач.

Иммунолог отметила, что правильное питание и включение в рацион сезонных фруктов и овощей помогают укрепить иммунитет.

"Пейте достаточно воды, включайте в рацион сезонные фрукты и овощи — это источник витаминов, в частности витамина С. Рекомендуется около 400 граммов фруктов и овощей в день", — уточнила Ярцева.

