Сахарная арифметика: неожиданный ответ на вопрос, сколько сладкого можно есть каждый день

Здоровье

Единой нормы потребления сахара для взрослого человека нет. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по эндокринологии ГК "МЕДСИ", кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

"Углеводы бывают простые и сложные. Простые (например, сахар и фруктоза) быстро усваиваются, вызывая резкие скачки глюкозы и калорийную нагрузку. Сложные углеводы, содержащиеся в овощах, цельнозерновых продуктах и клетчатке, усваиваются медленно, что положительно сказывается на обмене веществ", — объяснил эксперт.

Барсуков отмечает, что для взрослого человека с умеренной физической активностью ориентировочно требуется 150–200 граммов углеводов в день, однако лучше получать их из продуктов, содержащих сложные углеводы, а не из рафинированного сахара или сладких напитков.

"Если человек здоров, без ожирения и нарушений обмена веществ, то сахар неопасен, но злоупотреблять им не стоит. В случае диабета или лишнего веса все сладости необходимо ограничивать", — добавил эндокринолог.

Эксперт также подчеркнул, что важен баланс в питании: правильный прием пищи должен включать сложные углеводы, белки и полезные жиры. Такая комбинация замедляет усвоение сахара и дает организму стабильную энергию, объяснил специалист.

