Сыр, от которого темнеет в глазах: любимый ингредиент для салатов оказался тихим врагом сердца и сосудов

Фета — королева летних салатов и неизменный спутник овощных закусок, арбузных комбинаций и греческой кухни. Но за её свежестью и популярностью скрываются риски, о которых не стоит забывать. Диетологи напоминают: чрезмерное увлечение этим сыром может обернуться неприятными последствиями для здоровья.
В большинстве случаев фета проходит пастеризацию, но если сыр сделан из непастеризованного молока, он несёт риск заражения листериозом. Для беременных женщин это может быть особенно опасно.
В 2023 году в центре скандала оказалась продукция, выдаваемая за фету, но произведённая вовсе не из овечьего или козьего молока, а на основе кокоса. Такой "растительный аналог" не только не имеет ничего общего с оригиналом, но и содержит дополнительные добавки, в том числе крахмал, корректоры кислотности и кокосовое масло. Диетологи предупреждают: злоупотреблять и таким продуктом тоже не стоит.
Золотое правило простое: наслаждаться — да, злоупотреблять — нет.
Уточнения
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
