Сыр, от которого темнеет в глазах: любимый ингредиент для салатов оказался тихим врагом сердца и сосудов

Фета — королева летних салатов и неизменный спутник овощных закусок, арбузных комбинаций и греческой кухни. Но за её свежестью и популярностью скрываются риски, о которых не стоит забывать. Диетологи напоминают: чрезмерное увлечение этим сыром может обернуться неприятными последствиями для здоровья.

Почему фета считается опасным удовольствием

Соль и давление

Фета отличается высоким содержанием натрия. Всего 100 граммов продукта содержат в среднем около 280 калорий и значительную дозу соли, способную вызвать скачки артериального давления. Для людей, склонных к гипертонии, это особенно тревожный фактор.

Фосфор и кости

Избыток фосфора в составе феты способен со временем приводить к вымыванию кальция и ослаблению костей. То, что традиционно воспринимается как полезный молочный продукт, в больших дозах может сыграть против здоровья.

Тирамин и головные боли

В сыре содержится аминокислота тирамин, которая у некоторых людей провоцирует мигрени и приступы головной боли.

Особое внимание — беременным

В большинстве случаев фета проходит пастеризацию, но если сыр сделан из непастеризованного молока, он несёт риск заражения листериозом. Для беременных женщин это может быть особенно опасно.

Подделки под видом феты

В 2023 году в центре скандала оказалась продукция, выдаваемая за фету, но произведённая вовсе не из овечьего или козьего молока, а на основе кокоса. Такой "растительный аналог" не только не имеет ничего общего с оригиналом, но и содержит дополнительные добавки, в том числе крахмал, корректоры кислотности и кокосовое масло. Диетологи предупреждают: злоупотреблять и таким продуктом тоже не стоит.

Золотое правило простое: наслаждаться — да, злоупотреблять — нет.

