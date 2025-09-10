Энергия, что толкает в бездну: исследование доказало — энергетики усиливают тревожность и отчаяние

Новое исследование, опубликованное в сентябре 2025 года, поставило под сомнение безопасность энергетических напитков даже при их эпизодическом употреблении. Учёные пришли к выводу, что такие напитки могут быть связаны с повышенным риском возникновения мыслей о самоубийстве, особенно у молодёжи.

Фото: commons.wikimedia.org by Инопланетная еда, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Энергетические напитки

Что показало исследование

Первоначально исследователи хотели выяснить, есть ли разница между кофе и энергетическими напитками в плане влияния на психику. Результаты оказались неожиданными:

показал защитный эффект — вероятность попыток самоубийства среди его потребителей оказалась на 30% ниже, чем у тех, кто предпочитает энергетические напитки. Энергетики, напротив, продемонстрировали тревожную связь с повышением риска.

Почему энергетические напитки опаснее кофе

если кофе укрепляет кишечное здоровье за счёт антиоксидантов, то энергетические напитки, по данным исследования, снижают разнообразие микробов и подавляют активность генов бактерий, отвечающих за настроение. Дозировка кофеина: в одной банке содержится от 75 до 300 мг кофеина, что эквивалентно двум чашкам кофе. Однако любители энергетиков часто выпивают несколько банок подряд, не задумываясь, что фактически получают экстремально высокую дозу стимулятора.

Социальный аспект

Молодёжь нередко выбирает энергетические напитки из-за их доступности и агрессивного маркетинга. При этом далеко не все понимают, что речь идёт не просто о сладкой газировке, а о продукте с мощным психоактивным воздействием.

В Англии уже обсуждается запрет на продажу энергетиков лицам младше 16 лет, что должно снизить риск негативных последствий для психического здоровья подростков.

Энергетические напитки перестали быть просто атрибутом студенческих вечеринок или ночных смен. Новые данные указывают на то, что даже эпизодическое их употребление может повлиять на психическое состояние и повысить вероятность возникновения суицидальных мыслей.

Уточнения

Энергетический напиток (разг. энергетик) — тип напитка, содержащий стимулирующие компоненты, обычно кофеин, который рекламируется как обеспечивающий умственную и физическую стимуляцию.

