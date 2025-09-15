Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что будет с кожей, если сесть на кетодиету: реальные побочные эффекты
Собчак запела Буланову, и тут появился Виторган: его комментарий заставляет краснеть или хохотать
Хвостатые стражи блокадного города: маленькие животные, что спасали жизни людей в руинах Сталинграда
Не только классика: 5 вариаций популярной асаны, которые откроют новые грани практики
Феномен отровертов: почему некоторые люди чувствуют себя лишними даже среди друзей
Ошибка с застройщиком стоит дороже кредита: жильё не достроят, а деньги исчезнут
Откройте для себя Эс-Сувейру: как осень превращает марокканский город в рай на Земле
От давящей коробки к просторному интерьеру: дизайнерские хитрости для визуального поднятия потолка
Безработицы нет, а зарплата ниже МРОТ? Парадоксы рынка труда в России

Избавляемся от вздутия живота без лекарств: действенные лайфхаки, которые стоит знать каждому

2:56
Здоровье

Вздутие живота — частая проблема после переедания, спешки за столом или употребления определённых продуктов. Одежда сидит хуже, появляется тяжесть и ощущение дискомфорта. Хорошая новость в том, что справиться с ситуацией можно без лекарственных средств, изменив привычки питания и образ жизни.

Больной живот
Фото: Designed by Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Больной живот

Основные причины вздутия живота

Наиболее распространённый фактор — переедание. Когда желудок получает больше пищи, чем способен переварить за один раз, процесс замедляется, а в кишечнике скапливаются газы. Дополнительное влияние оказывают газированные напитки, большие порции и привычка есть слишком быстро.

Что помогает, если живот уже вздулся

Вода

  • Недостаток жидкости замедляет пищеварение. Регулярное питьё небольшими глотками в течение дня способствует продвижению пищи по кишечнику и снижает дискомфорт.

Имбирь, фенхель и укроп

  • Эти продукты обладают способностью уменьшать газообразование. Имбирь к тому же помогает справиться с тошнотой. Чай или настой с добавлением этих растений облегчает самочувствие.

Положение на левом боку

  • Такая поза способствует пищеварению за счёт естественного влияния силы тяжести. Лежать на спине не рекомендуется — это может вызвать изжогу.

Отказ от газированных напитков

  • Даже минеральная вода с пузырьками усиливает вздутие. Предпочтение стоит отдавать негазированной воде или травяным настоям.

Движение после еды

  • Лёгкая активность, прогулка или несложные дела по дому помогают кишечнику работать эффективнее и уменьшают ощущение переполненности.

Включение в рацион первых блюд

  • Лёгкие супы и бульоны хорошо усваиваются и уменьшают нагрузку на пищеварительную систему.

Как предотвратить проблему

Контроль порций

  • Лучше есть чаще, но меньшими объёмами. Особенно это важно перед застольями: привычка оставаться голодным весь день приводит к перееданию вечером.

Тщательное пережёвывание пищи

  • Переваривание начинается уже в полости рта. Чем лучше измельчён каждый кусочек, тем легче организму перерабатывать его дальше.

Размеренный приём пищи

  • Медленный темп помогает избежать заглатывания воздуха и уменьшает риск образования газов.

Дробное питание

  • Несколько небольших приёмов пищи в течение дня снижают нагрузку на желудок и кишечник.

Когда необходима помощь специалиста

Если вздутие повторяется часто, сопровождается болью, нарушением стула или иными тревожными симптомами, стоит обратиться к врачу. В отдельных случаях метеоризм может быть признаком заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Уточнения

Вздутие живота - субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Домашние животные
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Наука и техника
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Хвостатые стражи блокадного города: маленькие животные, что спасали жизни людей в руинах Сталинграда
Не только классика: 5 вариаций популярной асаны, которые откроют новые грани практики
Феномен отровертов: почему некоторые люди чувствуют себя лишними даже среди друзей
Ошибка с застройщиком стоит дороже кредита: жильё не достроят, а деньги исчезнут
Откройте для себя Эс-Сувейру: как осень превращает марокканский город в рай на Земле
От давящей коробки к просторному интерьеру: дизайнерские хитрости для визуального поднятия потолка
Избавляемся от вздутия живота без лекарств: действенные лайфхаки, которые стоит знать каждому
Безработицы нет, а зарплата ниже МРОТ? Парадоксы рынка труда в России
Маленькая модница: мама Тимати раскрыла бьюти-секреты своей 11-летней внучки
Вкуснее магазинного в 10 раз: вот как правильно засолить сало дома в обычной банке — простой рецепт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.