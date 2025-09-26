Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пляжи уходят в прошлое: Пушкинская карта может открыть дорогу в деревни и на фермы
Европа отвергла бремя Украины: ответ Каллас Трампу
Горячая тарелка счастья: сливочный суп с сырком и ароматом детства
Живот растёт, даже если вы мало едите: гормональная игра без правил рушит фигуру
Ушёл к Создателю: Маргарита Симоньян высказалась о смерти Тиграна Кеосаяна
Собака из сказки: чем далматин покоряет семьи и почему с ним бывает непросто
Несвоевременная замена антифриза — прямой путь к капитальному ремонту: почему замена спасает систему
Тонкости идеального гардероба: приемы, которые подчеркнут вашу индивидуальность
Шёпот древних богов: Египет снова удивляет, проклятие безымянного царя ожило в подземной гробнице

Съедобный на вид гриб скрывает яд: эти находки в лесу смертельно опасны

2:09
Здоровье

Осень дарит грибникам изобилие: сыроежки, подосиновики, белые и грузди становятся настоящим украшением корзины. В это время уже не мешают комары, а лес радует тишиной и ароматом хвои. Но за идиллией скрывается и серьёзная опасность: вместе с урожаем увеличивается риск отравлений. И дело не только в знаменитых мухоморах — смертельную угрозу таят куда более неприметные грибы.

Корзинка
Фото: pixabay.com by katerinavulcova is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Корзинка

Бледная поганка — лидер по смертельной опасности

По словам врача-педиатра НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова Михаила Власова:

"Отравления бледной поганкой считаются самыми тяжёлыми", — отметил врач.

Этот гриб содержит аманитотоксины, которые за считанные часы поражают печень и вызывают отёк мозга. Вероятность выжить при отравлении не превышает 50 %. В тяжёлых случаях помочь может только пересадка печени. Внешне поганка коварна: молодые экземпляры похожи на шампиньоны или сыроежки.

Другие ядовитые грибы

• Мухомор вонючий — схож с бледной поганкой по действию: поражает печень и вызывает сильнейшую интоксикацию.
• Строчки обыкновенные — токсично воздействуют на печень и почки, провоцируют судороги и поражения нервной системы.
• Свинушка тонкая — вызывает паксилюсный синдром: токсины накапливаются и поражают эритроциты, повторное употребление усиливает их действие.
• Волоконница и говорушка — провоцируют обильное слюно- и потоотделение, бронхоспазм и замедление работы сердца, вплоть до остановки дыхания.

Сравнение

Гриб Основное действие токсинов Последствия для организма
Бледная поганка Поражение печени, отёк мозга Смертельный исход в половине случаев
Мухомор вонючий Токсическое воздействие на печень Тяжёлые интоксикации
Строчки Повреждение печени и почек Судороги, неврологические нарушения
Свинушка тонкая Накопление токсинов в эритроцитах Анемия, хроническое отравление
Волоконница, говорушка Нарушение работы нервной системы Бронхоспазм, угроза остановки дыхания

Советы шаг за шагом

  1. Собирать только хорошо знакомые виды, без сомнений в их съедобности.

  2. Пользоваться атласами грибов или мобильными приложениями для идентификации.

  3. Не брать старые, червивые или повреждённые грибы.

  4. Избегать сбора вблизи трасс, заводов и свалок — грибы впитывают токсины.

  5. При малейшем подозрении на отравление — немедленно вызывать скорую помощь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пробовать незнакомый гриб "на вкус".
    Последствие: даже маленький кусочек может оказаться смертельным.
    Альтернатива: изучать грибы только по справочникам.

  • Ошибка: собирать грибы у дорог и промзон.
    Последствие: накопленные тяжелые металлы приводят к хроническим интоксикациям.
    Альтернатива: ходить за грибами в экологически чистые леса.

  • Ошибка: хранить свежие грибы более суток.
    Последствие: продукты распада белков вызывают отравление даже от съедобных видов.
    Альтернатива: готовить в день сбора или замораживать.

А что если…

Если в пищу попадёт ядовитый гриб, симптомы появляются не сразу. Иногда — через 10-12 часов. Это опасно: человек думает, что всё в порядке, а яд уже разрушает внутренние органы. Именно поэтому так важно обращаться к врачам при любом подозрении на отравление.

Плюсы и минусы грибной охоты

Плюсы Минусы
Натуральный источник белка и клетчатки Риск спутать ядовитые и съедобные виды
Прогулки на свежем воздухе Возможность накопления токсинов из почвы
Экономия на продуктах Необходимость длительной обработки
Удовольствие и отдых Тяжёлые отравления при ошибке

FAQ

Как распознать бледную поганку?
Она имеет белую ножку с кольцом и вольву у основания. Молодые похожи на шампиньоны.

Что делать при подозрении на отравление?
Срочно вызвать скорую, промыть желудок, сохранить остатки грибов для анализа.

Можно ли давать детям грибы?
Специалисты советуют воздерживаться: детский организм более чувствителен к токсинам.

Какие грибы самые безопасные для новичков?
Белые, подберёзовики и подосиновики — но даже их нужно тщательно готовить.

Мифы и правда

Миф: ядовитый гриб всегда горький.
Правда: многие опасные грибы имеют нейтральный вкус.

Миф: черви не едят ядовитые грибы.
Правда: личинки прекрасно живут и в поганках.

Миф: при долгой варке любой гриб становится безопасным.
Правда: токсины бледной поганки не разрушаются термообработкой.

3 интересных факта

  1. Считается, что римский император Клавдий умер именно от ядовитого гриба.

  2. В старину грибы называли "лесным мясом" и использовали как заменитель белка.

  3. Современные лаборатории разрабатывают экспресс-тесты для определения токсинов в грибах.

Исторический контекст

Грибные отравления известны человечеству с древности. В средние века ими пользовались как орудием тайного убийства. С развитием микологии появились первые описания опасных видов, но даже сегодня ежегодно фиксируются тысячи случаев отравлений. В России осенний грибной сезон — это не только традиция, но и время повышенной медицинской настороженности.

Уточнения

Грибы́ - царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Новости спорта
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Домашние животные
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Последние материалы
Европа отвергла бремя Украины: ответ Каллас Трампу
Горячая тарелка счастья: сливочный суп с сырком и ароматом детства
Живот растёт, даже если вы мало едите: гормональная игра без правил рушит фигуру
Ушёл к Создателю: Маргарита Симоньян высказалась о смерти Тиграна Кеосаяна
Собака из сказки: чем далматин покоряет семьи и почему с ним бывает непросто
Несвоевременная замена антифриза — прямой путь к капитальному ремонту: почему замена спасает систему
Тонкости идеального гардероба: приемы, которые подчеркнут вашу индивидуальность
Съедобный на вид гриб скрывает яд: эти находки в лесу смертельно опасны
Шёпот древних богов: Египет снова удивляет, проклятие безымянного царя ожило в подземной гробнице
Осень разрушает вашу кожу? Вот как восстановить её с помощью простых шагов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.