Врачи называют их молодильной тарелкой: 9 продуктов, которые отодвигают старость у женщин

После 50 лет организм начинает работать по новым правилам: замедляется обмен веществ, снижается плотность костей, меняется гормональный фон. Всё это требует особого внимания к питанию. Хорошая новость в том, что скорректировать рацион можно без радикальных диет — достаточно добавить продукты, которые поддержат здоровье, продлят молодость и помогут оставаться энергичной.
Киви
Источник витамина С, который нужен для выработки коллагена.
Поддерживает здоровье кожи, волос и костей.
Содержит клетчатку и антиоксиданты для нормальной работы кишечника.
Добавляйте киви в салаты, смузи или ешь отдельно — эффект будет ощутим.
Греческий йогурт
В нём много кальция и белка — именно то, что требуется для крепких костей и сохранения мышечной массы.
Пробиотики улучшают микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет.
Хорош как завтрак с ягодами или перекус в течение дня.
Черника
Содержит антоцианы — вещества, замедляющие воспалительные процессы и защищающие мозг.
Подходит для профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Даже в замороженном виде сохраняет все полезные свойства.
Отличный вариант для смузи или добавки в кашу.
Семена льна
Богаты альфа-линоленовой кислотой (АЛК), которая снижает воспаление и уровень холестерина.
Содержат фитоэстрогены, помогающие сгладить проявления менопаузы.
Улучшают работу мозга и сердца.
Лучше употреблять молотые семена — они усваиваются эффективнее.
Консервированные сардины
Ценный источник кальция, витамина D и омега-3 жирных кислот.
Содержат белок и витамин B12, важный для нервной системы.
Помогают поддерживать здоровье костей и сердца.
Можно есть с тостом, добавлять в пасту или салаты.
Капуста кале
Лидер среди листовой зелени по содержанию кальция и витамина К.
Укрепляет кости и снижает риск остеопороза.
Содержит антиоксиданты, которые защищают мозг от старения.
Подходит для салатов, смузи и лёгких гарниров.
Авокадо
Богат полезными жирами, которые снижают уровень "плохого" холестерина.
Содержит витамины группы B и лютеин, поддерживающие работу мозга.
Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые становятся особенно актуальны после менопаузы.
Половины авокадо в день достаточно для заметной пользы.
Эдамаме (молодые соевые бобы)
Источник растительного белка, клетчатки и омега-3.
Содержит изофлавоны и фитоэстрогены, которые уменьшают приливы и защищают сердце.
Просты в приготовлении: достаточно отварить и есть прямо из стручков.
Чернослив
Нормализует работу кишечника.
Поддерживает здоровье костей благодаря содержанию калия, витамина К и антиоксидантов.
Снижает риск переломов в постменопаузе.
Оптимальная порция — 5-6 плодов в день.
Рацион женщин старше 50 лет должен быть насыщен кальцием, белком, омега-3, антиоксидантами и клетчаткой. Главное — включать их в меню регулярно, а не время от времени.
