Врачи называют их молодильной тарелкой: 9 продуктов, которые отодвигают старость у женщин

3:31
Здоровье

После 50 лет организм начинает работать по новым правилам: замедляется обмен веществ, снижается плотность костей, меняется гормональный фон. Всё это требует особого внимания к питанию. Хорошая новость в том, что скорректировать рацион можно без радикальных диет — достаточно добавить продукты, которые поддержат здоровье, продлят молодость и помогут оставаться энергичной.

Лицо женщины
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо женщины

Киви

  • Источник витамина С, который нужен для выработки коллагена.
  • Поддерживает здоровье кожи, волос и костей.
  • Содержит клетчатку и антиоксиданты для нормальной работы кишечника.

Добавляйте киви в салаты, смузи или ешь отдельно — эффект будет ощутим.

Греческий йогурт

  • В нём много кальция и белка — именно то, что требуется для крепких костей и сохранения мышечной массы.
  • Пробиотики улучшают микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет.

Хорош как завтрак с ягодами или перекус в течение дня.

Черника

  • Содержит антоцианы — вещества, замедляющие воспалительные процессы и защищающие мозг.
  • Подходит для профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Даже в замороженном виде сохраняет все полезные свойства.

Отличный вариант для смузи или добавки в кашу.

Семена льна

  • Богаты альфа-линоленовой кислотой (АЛК), которая снижает воспаление и уровень холестерина.
  • Содержат фитоэстрогены, помогающие сгладить проявления менопаузы.
  • Улучшают работу мозга и сердца.

Лучше употреблять молотые семена — они усваиваются эффективнее.

Консервированные сардины

  • Ценный источник кальция, витамина D и омега-3 жирных кислот.
  • Содержат белок и витамин B12, важный для нервной системы.
  • Помогают поддерживать здоровье костей и сердца.

Можно есть с тостом, добавлять в пасту или салаты.

Капуста кале

  • Лидер среди листовой зелени по содержанию кальция и витамина К.
  • Укрепляет кости и снижает риск остеопороза.
  • Содержит антиоксиданты, которые защищают мозг от старения.

Подходит для салатов, смузи и лёгких гарниров.

Авокадо

  • Богат полезными жирами, которые снижают уровень "плохого" холестерина.
  • Содержит витамины группы B и лютеин, поддерживающие работу мозга.
  • Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые становятся особенно актуальны после менопаузы.

Половины авокадо в день достаточно для заметной пользы.

Эдамаме (молодые соевые бобы)

  • Источник растительного белка, клетчатки и омега-3.
  • Содержит изофлавоны и фитоэстрогены, которые уменьшают приливы и защищают сердце.

Просты в приготовлении: достаточно отварить и есть прямо из стручков.

Чернослив

  • Нормализует работу кишечника.
  • Поддерживает здоровье костей благодаря содержанию калия, витамина К и антиоксидантов.
  • Снижает риск переломов в постменопаузе.

Оптимальная порция — 5-6 плодов в день.

Рацион женщин старше 50 лет должен быть насыщен кальцием, белком, омега-3, антиоксидантами и клетчаткой. Главное — включать их в меню регулярно, а не время от времени.

Уточнения

Ста́рость - период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
