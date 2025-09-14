Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветочная рулетка: не выкопаете сейчас — весной клумба останется пустой
Авто глохнет на жарком старте: признак поломки, о которой мало кто думает
Гид по уходу за чувствительной кожей при лечении антибиотиками
Разгадка в генах: почему один борщевик — враг, а другой — друг
Путешествие на автомобилях по России затруднительно из-за плохого состояния шоссе… — писала газета Биржевые ведомости 15 сентября 1908 года
Тушёнка, проверенная временем: рецепт, которому доверяли ещё наши бабушки
Шерсть тускнеет, а кости слабеют: как домашний рацион незаметно отнимает у кошки годы жизни
Плитка под дерево больше не в моде: вот чем дизайнеры заменяют её этой осенью
Неожиданный выбор Киркорова: вот что бы сделал певец, если бы мог изменить своё прошлое

Суперфуды без глянца: реально полезные и доступные продукты в магазинах в 2025 году

3:26
Здоровье

В мире продуктов питания постоянно появляются модные новинки, но далеко не все из них действительно полезны. Чтобы составить объективный рейтинг, Pollock Communications и журнал Today's Dietitian опросили 874 диетологов. Итог — список из десяти суперфудов, которые в 2025 году считаются самыми универсальными, питательными и доступными.

Ассорти суперфудов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ассорти суперфудов

Ферментированные продукты

Квашеная капуста, кимчи, кефир, йогурт, комбуча.

  • Главная ценность — пробиотики, которые поддерживают баланс микрофлоры кишечника.
  • Улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет и снижают риск воспалений.

Ягоды

Лидеры — клюква, черника, малина.

  • Содержат антиоксиданты и витамин С, защищают клетки от старения.
  • Богаты клетчаткой, которая улучшает работу ЖКТ и продлевает чувство сытости.

Костный бульон

Настоящий тренд 2025 года.

  • Источник коллагена для здоровья кожи, волос, ногтей и суставов.
  • Содержит много белка, полезного для костей и восстановления организма после 40 лет.

Семена

Чиа и конопляные семена — фавориты диетологов.

  • Дают клетчатку, антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты.
  • Поддерживают здоровье сердца, снижают уровень холестерина и сахара в крови.

Авокадо

"Вечный" суперфуд, который не выходит из рейтингов.

  • Содержит мононенасыщенные жирные кислоты для сердца и сосудов.
  • Богат калием (для нервной системы) и лютеином с зеаксантином (для зрения).

Листовая зелень

В центре внимания — кале и шпинат.

  • Кальций из кале усваивается лучше, чем из молочных продуктов.
  • В шпинате много железа, которое поддерживает уровень гемоглобина и работу кровеносной системы.

Орехи

Миндаль — источник белка, клетчатки и магния.

  • Грецкие орехи — кладезь омега-3, которые снижают воспаление.
  • Подходят как быстрый перекус, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Древние зерна

Полба, киноа, просо, ячмень, амарант, овёс, сорго, гречка.

  • Минимально изменённые селекцией злаки, сохраняющие максимум пользы.
  • Дают растительный белок, клетчатку, антиоксиданты и улучшают обмен веществ.

Зелёный чай

Один из самых полезных напитков для долголетия.

  • Снижает окислительный стресс, замедляет старение клеток.
  • Поддерживает кишечник и помогает регулировать вес.

Бобовые

Горох, фасоль, чечевица, нут.

  • Источник пребиотиков, которые питают полезные бактерии кишечника.
  • Регулируют уровень сахара в крови, уменьшают воспалительные процессы, укрепляют кости и иммунитет.

Диетологи подчеркивают: суперфуды — это не экзотика с другой планеты, а вполне доступные продукты, которые можно найти в обычном магазине. Главное — включать их в рацион регулярно и в сочетании друг с другом. Такой набор поможет поддерживать работу сердца, пищеварение, иммунитет и замедлить процессы старения.

Уточнения

Суперпища или "суперфуд" — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
При стирке нужно устанавливать только эту температуру, другие значения убивают вашу одежду
Недвижимость
При стирке нужно устанавливать только эту температуру, другие значения убивают вашу одежду
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Путешествие на автомобилях по России затруднительно из-за плохого состояния шоссе… — писала газета Биржевые ведомости 15 сентября 1908 года
Тушёнка, проверенная временем: рецепт, которому доверяли ещё наши бабушки
Шерсть тускнеет, а кости слабеют: как домашний рацион незаметно отнимает у кошки годы жизни
Плитка под дерево больше не в моде: вот чем дизайнеры заменяют её этой осенью
Неожиданный выбор Киркорова: вот что бы сделал певец, если бы мог изменить своё прошлое
Алюминиевый лом получает вторую жизнь: как новая технология может спасти автопром
В Орловской области поезда уже идут: но пассажиров ждёт неожиданный режим
Мифы и правда о биопрепаратах: почему мягкая сила бактерий работает надёжнее химии
Динамо – Спартак 2:2: Карпин объяснил, почему выход Тюкавина — это только начало
Инженерный шедевр или дорогостоящая ошибка? Японский аэропорт за 20 млрд уходит под воду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.