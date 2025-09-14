Суперфуды без глянца: реально полезные и доступные продукты в магазинах в 2025 году

В мире продуктов питания постоянно появляются модные новинки, но далеко не все из них действительно полезны. Чтобы составить объективный рейтинг, Pollock Communications и журнал Today's Dietitian опросили 874 диетологов. Итог — список из десяти суперфудов, которые в 2025 году считаются самыми универсальными, питательными и доступными.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ассорти суперфудов
Ферментированные продукты
Квашеная капуста, кимчи, кефир, йогурт, комбуча.
Главная ценность — пробиотики, которые поддерживают баланс микрофлоры кишечника.
Улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет и снижают риск воспалений.
Ягоды
Лидеры — клюква, черника, малина.
Содержат антиоксиданты и витамин С, защищают клетки от старения.
Богаты клетчаткой, которая улучшает работу ЖКТ и продлевает чувство сытости.
Костный бульон
Настоящий тренд 2025 года.
Источник коллагена для здоровья кожи, волос, ногтей и суставов.
Содержит много белка, полезного для костей и восстановления организма после 40 лет.
Семена
Чиа и конопляные семена — фавориты диетологов.
Дают клетчатку, антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты.
Поддерживают здоровье сердца, снижают уровень холестерина и сахара в крови.
Авокадо
"Вечный" суперфуд, который не выходит из рейтингов.
Содержит мононенасыщенные жирные кислоты для сердца и сосудов.
Богат калием (для нервной системы) и лютеином с зеаксантином (для зрения).
Листовая зелень
В центре внимания — кале и шпинат.
Кальций из кале усваивается лучше, чем из молочных продуктов.
В шпинате много железа, которое поддерживает уровень гемоглобина и работу кровеносной системы.
Орехи
Миндаль — источник белка, клетчатки и магния.
Грецкие орехи — кладезь омега-3, которые снижают воспаление.
Подходят как быстрый перекус, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Поддерживает кишечник и помогает регулировать вес.
Бобовые
Горох, фасоль, чечевица, нут.
Источник пребиотиков, которые питают полезные бактерии кишечника.
Регулируют уровень сахара в крови, уменьшают воспалительные процессы, укрепляют кости и иммунитет.
Диетологи подчеркивают: суперфуды — это не экзотика с другой планеты, а вполне доступные продукты, которые можно найти в обычном магазине. Главное — включать их в рацион регулярно и в сочетании друг с другом. Такой набор поможет поддерживать работу сердца, пищеварение, иммунитет и замедлить процессы старения.
Уточнения
Суперпища или "суперфуд" — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
