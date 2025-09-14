Суперфуды без глянца: реально полезные и доступные продукты в магазинах в 2025 году

В мире продуктов питания постоянно появляются модные новинки, но далеко не все из них действительно полезны. Чтобы составить объективный рейтинг, Pollock Communications и журнал Today's Dietitian опросили 874 диетологов. Итог — список из десяти суперфудов, которые в 2025 году считаются самыми универсальными, питательными и доступными.

Ферментированные продукты

Квашеная капуста, кимчи, кефир, йогурт, комбуча.

Главная ценность — пробиотики, которые поддерживают баланс микрофлоры кишечника.

Улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет и снижают риск воспалений.

Ягоды

Лидеры — клюква, черника, малина.

Содержат антиоксиданты и витамин С, защищают клетки от старения.

Богаты клетчаткой, которая улучшает работу ЖКТ и продлевает чувство сытости.

Костный бульон

Настоящий тренд 2025 года.

Источник коллагена для здоровья кожи, волос, ногтей и суставов.

Содержит много белка, полезного для костей и восстановления организма после 40 лет.

Семена

Чиа и конопляные семена — фавориты диетологов.

Дают клетчатку, антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты.

Поддерживают здоровье сердца, снижают уровень холестерина и сахара в крови.

Авокадо

"Вечный" суперфуд, который не выходит из рейтингов.

Содержит мононенасыщенные жирные кислоты для сердца и сосудов.

Богат калием (для нервной системы) и лютеином с зеаксантином (для зрения).

Листовая зелень

В центре внимания — кале и шпинат.

Кальций из кале усваивается лучше, чем из молочных продуктов.

В шпинате много железа, которое поддерживает уровень гемоглобина и работу кровеносной системы.

Орехи

Миндаль — источник белка, клетчатки и магния.

Грецкие орехи — кладезь омега-3, которые снижают воспаление.

Подходят как быстрый перекус, снижающий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Древние зерна

Полба, киноа, просо, ячмень, амарант, овёс, сорго, гречка.

Минимально изменённые селекцией злаки, сохраняющие максимум пользы.

Дают растительный белок, клетчатку, антиоксиданты и улучшают обмен веществ.

Зелёный чай

Один из самых полезных напитков для долголетия.

Снижает окислительный стресс, замедляет старение клеток.

Поддерживает кишечник и помогает регулировать вес.

Бобовые

Горох, фасоль, чечевица, нут.

Источник пребиотиков, которые питают полезные бактерии кишечника.

Регулируют уровень сахара в крови, уменьшают воспалительные процессы, укрепляют кости и иммунитет.

Диетологи подчеркивают: суперфуды — это не экзотика с другой планеты, а вполне доступные продукты, которые можно найти в обычном магазине. Главное — включать их в рацион регулярно и в сочетании друг с другом. Такой набор поможет поддерживать работу сердца, пищеварение, иммунитет и замедлить процессы старения.

