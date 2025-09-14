15 кг за месяц ценой головокружений: шокирующие отзывы о диете без соли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Соль удерживает воду — это знают все. Стоит урезать её в рационе, и организм буквально "сдувается": уходит отёчность, снижается масса тела. Кажется, идеальный план? Увы, не всегда. Бессолевая диета — это лечебный режим, а не универсальный лайфхак для похудения. Разбираем, кому он подходит, как соблюдать без вреда и чего ожидать по реальным впечатлениям людей, которые уже пробовали.

Коротко о главном

  • Длительность: от 5 дней до 2 недель (дольше — только по назначению врача).
  • Ожидаемый результат: в среднем -2…-4 кг за первые 3-7 дней за счёт воды, при 14-дневном курсе — до -6…-7 кг.
  • Суть: не солим блюда и исключаем продукты с добавленной солью/натрием.
  • Важно: это не постоянный тип питания, а краткосрочный инструмент для работы с отёками/давлением и перезапуска пищевых привычек.

Кому эта диета может помочь

  • Тем, кто злоупотребляет солью и полуфабрикатами: снижение до нормы (ориентир ВОЗ — до 5 г соли в день) чаще всего уже даёт минус в весе и объёмах.
  • При склонности к отёкам: жидкость перестаёт задерживаться — уменьшается "припухлость" лица по утрам, тяжесть в ногах.
  • При гипертонии (по согласованию с врачом): уменьшение соли снижает объём циркулирующей жидкости и помогает мягко опустить давление.

Когда от бессолевой диеты лучше отказаться

  • Гипотония (низкое давление), частые головокружения.
  • Интенсивные тренировки, жаркая погода, обильное потоотделение — повышенная потребность в натрии.
  • Заболевания сердца, печени, почек, щитовидной железы - только после очной консультации.
  • Беременность: возможен лишь мягкий вариант: без фастфуда, колбас, снеков и "скрытой соли", с умеренным досаливанием домашней еды.

Важно: длительный жёсткий отказ от соли может вызывать головную боль, слабость, тошноту, падение давления и риск осложнений. При любых симптомах — прекратить диету и обратиться к врачу.

Что говорят отзывы: плюсы и минусы

Плюсы

  • Быстрый визуальный эффект: уходит "водяной" вес и объёмы — джинсы застёгиваются, лицо выглядит свежее.
  • Простая логика: не соль — а специи и кислые акценты (лимон, лайм, чеснок, травы).
  • Недорогая и доступная: основана на обычных продуктах, но без промышленной "подсолки".

Минусы

  • Потеря воды, а не жира: вернёте соль и привычные продукты — часть килограммов вернётся.
  • Возможен дискомфорт адаптации: пресный вкус, "ломка" по снек-солёностям, слабость при чрезмерном урезании натрия.
  • Нельзя надолго: это инструмент, а не образ жизни.

Разрешённые и запрещённые продукты

Можно:

  • овощи, зелень, фрукты и ягоды;
  • крупы (овсянка, гречка, рис, перловка), макароны из твёрдых сортов;
  • нежирное мясо и птица, рыба, яйца;
  • кисломолочные продукты без избытка соли;
  • растительные масла (оливковое, подсолнечное);
  • бессолевой хлеб/галеты; кисели, желе, мёд, домашние варенья без консервантов.

Нельзя:

  • колбасы, сосиски, ветчина, копчёности;
  • соленья, маринады, сыры с высоким содержанием соли;
  • чипсы, сухарики, орешки с солью, фастфуд;
  • соусы и приправы промышленного производства (кетчупы, майонез, бульонные кубики, соевый соус);
  • фабричный хлеб и выпечка с солью в составе, "сухие завтраки".

Как пережить вкус без соли: рабочие приёмы

  • Травы и специи: орегано, тимьян, розмарин, базилик, чеснок, паприка, куркума.
  • Кислые акценты: лимон/лайм, бальзамик, йогуртовые заправки.
  • Текстуры: запекание до румяной корочки, гриль, тушение с овощами — блюдо кажется "богаче".
  • Контроль "скрытой соли": читайте этикетки — натрий/соль есть там, где не ждёте (хлеб, печенье, "диетические" снеки).

Примерное меню на 1 день (стол № 7, адаптировано)

  • Завтрак: овсянка на воде с яблоком и корицей; натуральный йогурт без соли; чёрный кофе/чай.
  • Перекус: апельсин или горсть ягод.
  • Обед: рыба на пару; гречка; салат из огурца, томата и зелени с оливковым маслом и лимоном; зелёный чай.
  • Полдник: кефир или ряженка.
  • Ужин: овощное рагу; яйцо вкрутую; стакан кефира перед сном.

Пейте воду равномерно в течение дня. Сладкие напитки и газировки — мимо.

Японский жесткий вариант (классика на 7-14 дней)

Высокобелковый рацион без досаливания: нежирная говядина/курица/рыба, яйца, молочка; овощи, зелень, ягоды и фрукты (кроме бананов и винограда), оливковое масло, кофе/зелёный чай. Результат часто яркий (-4, -5 кг за неделю), но выдержать сложно, а применять без врача — рискованно.

Как безопасно входить и выходить

  • За 2-3 дня урежьте солёные продукты, увеличьте воду.
  • На диете не ноль соли, а минимизация: не досаливаем, исключаем явные источники натрия.
  • Возвращайтесь постепенно: добавляйте соль щепотками, держите ориентир до 5 г/сутки.
  • Закрепляйте результат сменой привычек, а не откатами к фастфуду.

Частые вопросы

Это про жир или про воду

  • Главным образом — про воду. Жир уходит, если есть дефицит калорий + движение.

Почему кружится голова

  • Возможен избыток ограничения натрия/жидкости. Срочно прекратите диету и обратитесь к врачу.

Можно тренироваться

  • Да, но умеренно и с контролем самочувствия и воды. При интенсивных занятиях бессолевая схема — не лучший выбор.

Можно беременным

  • Только мягкий вариант и только после согласования с наблюдающим врачом.

Самые устойчивые результаты дают не "ноль соли", а нормализация потребления натрия, отказ от промышленно солёных продуктов и привычка пробовать еду на вкус, а не "на щепотку".

Напоминание: любая диета — по согласованию с врачом, особенно при хронических заболеваниях, беременности и колебаниях давления.

Уточнения

Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
