15 кг за месяц ценой головокружений: шокирующие отзывы о диете без соли

Соль удерживает воду — это знают все. Стоит урезать её в рационе, и организм буквально "сдувается": уходит отёчность, снижается масса тела. Кажется, идеальный план? Увы, не всегда. Бессолевая диета — это лечебный режим, а не универсальный лайфхак для похудения. Разбираем, кому он подходит, как соблюдать без вреда и чего ожидать по реальным впечатлениям людей, которые уже пробовали.
Отказ от соли
Коротко о главном
Длительность: от 5 дней до 2 недель (дольше — только по назначению врача).
Ожидаемый результат: в среднем -2…-4 кг за первые 3-7 дней за счёт воды, при 14-дневном курсе — до -6…-7 кг.
Суть: не солим блюда и исключаем продукты с добавленной солью/натрием.
Важно: это не постоянный тип питания, а краткосрочный инструмент для работы с отёками/давлением и перезапуска пищевых привычек.
Кому эта диета может помочь
Тем, кто злоупотребляет солью и полуфабрикатами: снижение до нормы (ориентир ВОЗ — до 5 г соли в день) чаще всего уже даёт минус в весе и объёмах.
При склонности к отёкам: жидкость перестаёт задерживаться — уменьшается "припухлость" лица по утрам, тяжесть в ногах.
При гипертонии (по согласованию с врачом): уменьшение соли снижает объём циркулирующей жидкости и помогает мягко опустить давление.
Контроль "скрытой соли": читайте этикетки — натрий/соль есть там, где не ждёте (хлеб, печенье, "диетические" снеки).
Примерное меню на 1 день (стол № 7, адаптировано)
Завтрак: овсянка на воде с яблоком и корицей; натуральный йогурт без соли; чёрный кофе/чай.
Перекус: апельсин или горсть ягод.
Обед: рыба на пару; гречка; салат из огурца, томата и зелени с оливковым маслом и лимоном; зелёный чай.
Полдник: кефир или ряженка.
Ужин: овощное рагу; яйцо вкрутую; стакан кефира перед сном.
Пейте воду равномерно в течение дня. Сладкие напитки и газировки — мимо.
Японский жесткий вариант (классика на 7-14 дней)
Высокобелковый рацион без досаливания: нежирная говядина/курица/рыба, яйца, молочка; овощи, зелень, ягоды и фрукты (кроме бананов и винограда), оливковое масло, кофе/зелёный чай. Результат часто яркий (-4, -5 кг за неделю), но выдержать сложно, а применять без врача — рискованно.
Как безопасно входить и выходить
За 2-3 дня урежьте солёные продукты, увеличьте воду.
На диете не ноль соли, а минимизация: не досаливаем, исключаем явные источники натрия.
Возвращайтесь постепенно: добавляйте соль щепотками, держите ориентир до 5 г/сутки.
Закрепляйте результат сменой привычек, а не откатами к фастфуду.
Частые вопросы
Это про жир или про воду
Главным образом — про воду. Жир уходит, если есть дефицит калорий + движение.
Почему кружится голова
Возможен избыток ограничения натрия/жидкости. Срочно прекратите диету и обратитесь к врачу.
Можно тренироваться
Да, но умеренно и с контролем самочувствия и воды. При интенсивных занятиях бессолевая схема — не лучший выбор.
Можно беременным
Только мягкий вариант и только после согласования с наблюдающим врачом.
Самые устойчивые результаты дают не "ноль соли", а нормализация потребления натрия, отказ от промышленно солёных продуктов и привычка пробовать еду на вкус, а не "на щепотку".
Напоминание: любая диета — по согласованию с врачом, особенно при хронических заболеваниях, беременности и колебаниях давления.
Уточнения
Дие́та или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
