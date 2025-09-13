Опасный стиль: 7 видов обуви обуви, из-за которых боль в коленях станет хронической

3:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Боль в коленях — сигнал, что суставам нужна бережная поддержка. Но часто именно обувь становится скрытой причиной, которая усиливает дискомфорт. Врачи предупреждают: некоторые популярные модели способны перегружать колени, меняя биомеханику движений и увеличивая ударную нагрузку. Ниже — обувь, которую стоит исключить, если колени уже напоминают о себе.

Фото: pinterest.com by Grenson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мокасины

Балетки

Эти "невесомые" туфли на плоской подошве лишены главного — поддержки свода стопы. В результате нагрузка смещается выше: страдают колени, бёдра и поясница. А постоянная ходьба в балетках может привести к воспалению подошвенной фасции, известному как пяточная шпора.

Туфли на высоком каблуке

Классическая шпилька — враг суставов. Высокий каблук увеличивает компрессионную нагрузку на колени почти на четверть. При этом мышцы голени находятся в постоянном напряжении, а стопа работает в неестественном положении. Итог — болезненность в коленях и постепенные изменения походки.

Обувь на платформе

На первый взгляд кажется, что платформа безопаснее шпильки, ведь стопа не так изгибается. Но есть подвох: перекат с пятки на носок почти исчезает. Из-за этого мышцы стопы и голеностопа работают меньше, а нагрузка перекладывается на коленные суставы.

Шлёпанцы

Любимая летняя обувь ничуть не лучше балеток. У шлёпанцев нет фиксации и амортизации, поэтому стопа легко заваливается внутрь. Это вызывает гиперпронацию — неправильное движение, которое напрямую перегружает колени.

Обувь с пальцами

Модели с разделёнными пальцами рекламируют как имитацию босоногой ходьбы. На практике же они мешают стопе принять правильное положение. Плоская подошва без амортизации усиливает ударные нагрузки, и суставы внизу ног получают жёсткий удар каждый шаг.

Слишком поддерживающие кроссовки

Парадокс, но чрезмерная фиксация свода стопы тоже вредна. Она блокирует естественную пронацию — лёгкое движение стопы, которое распределяет нагрузку при ходьбе или беге. Когда эта функция выключена, удар приходится прямо на колени.

Обувь неподходящего размера

Даже самая правильная модель теряет смысл, если она мала или велика. Тесная пара заставляет пальцы сжиматься, мешает лодыжке работать и перегружает колени. Слишком свободная обувь не поддерживает свод стопы, создавая тот же эффект.

Что носить вместо этого

Лучший выбор при боли в коленях — кроссовки для бега или спорта, подобранные по размеру и типу стопы. Они обеспечивают амортизацию, поддержку и уменьшают нагрузку на суставы. А современный дизайн позволяет носить их не только в спортзале, но и в повседневных образах.

Уточнения

О́бувь - часть одежды, надеваемый на ноги.

