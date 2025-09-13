Опасный стиль: 7 видов обуви обуви, из-за которых боль в коленях станет хронической

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:01
Здоровье

Боль в коленях — сигнал, что суставам нужна бережная поддержка. Но часто именно обувь становится скрытой причиной, которая усиливает дискомфорт. Врачи предупреждают: некоторые популярные модели способны перегружать колени, меняя биомеханику движений и увеличивая ударную нагрузку. Ниже — обувь, которую стоит исключить, если колени уже напоминают о себе.

Мокасины
Фото: pinterest.com by Grenson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мокасины

Балетки

  • Эти "невесомые" туфли на плоской подошве лишены главного — поддержки свода стопы. В результате нагрузка смещается выше: страдают колени, бёдра и поясница. А постоянная ходьба в балетках может привести к воспалению подошвенной фасции, известному как пяточная шпора.

Туфли на высоком каблуке

  • Классическая шпилька — враг суставов. Высокий каблук увеличивает компрессионную нагрузку на колени почти на четверть. При этом мышцы голени находятся в постоянном напряжении, а стопа работает в неестественном положении. Итог — болезненность в коленях и постепенные изменения походки.

Обувь на платформе

  • На первый взгляд кажется, что платформа безопаснее шпильки, ведь стопа не так изгибается. Но есть подвох: перекат с пятки на носок почти исчезает. Из-за этого мышцы стопы и голеностопа работают меньше, а нагрузка перекладывается на коленные суставы.

Шлёпанцы

  • Любимая летняя обувь ничуть не лучше балеток. У шлёпанцев нет фиксации и амортизации, поэтому стопа легко заваливается внутрь. Это вызывает гиперпронацию — неправильное движение, которое напрямую перегружает колени.

Обувь с пальцами

  • Модели с разделёнными пальцами рекламируют как имитацию босоногой ходьбы. На практике же они мешают стопе принять правильное положение. Плоская подошва без амортизации усиливает ударные нагрузки, и суставы внизу ног получают жёсткий удар каждый шаг.

Слишком поддерживающие кроссовки

  • Парадокс, но чрезмерная фиксация свода стопы тоже вредна. Она блокирует естественную пронацию — лёгкое движение стопы, которое распределяет нагрузку при ходьбе или беге. Когда эта функция выключена, удар приходится прямо на колени.

Обувь неподходящего размера

  • Даже самая правильная модель теряет смысл, если она мала или велика. Тесная пара заставляет пальцы сжиматься, мешает лодыжке работать и перегружает колени. Слишком свободная обувь не поддерживает свод стопы, создавая тот же эффект.

Что носить вместо этого

Лучший выбор при боли в коленях — кроссовки для бега или спорта, подобранные по размеру и типу стопы. Они обеспечивают амортизацию, поддержку и уменьшают нагрузку на суставы. А современный дизайн позволяет носить их не только в спортзале, но и в повседневных образах.

Уточнения

О́бувь - часть одежды, надеваемый на ноги.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
