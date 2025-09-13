Меньше еды, больше сытости: эти 7 продуктов помогают держать вес под контролем и притупляют аппетит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Чувство голода между приёмами пищи часто сбивает с курса даже самых дисциплинированных. Но есть продукты, которые работают на нас — они не только полезны, но и помогают организму "обмануть" аппетит, сохраняя сытость надолго.

Фото: unsplash.com by Elena Leya is licensed under Free to use under the Unsplash License
Миндаль — маленький орех с большим эффектом

  • Горсть миндаля способна заменить перекус и при этом дать организму ценный набор веществ: витамин Е, магний, антиоксиданты. Орехи стабилизируют уровень сахара в крови, а значит — снижают вероятность резких приступов голода. Исследования показывают: перекус миндалём уменьшает тягу к жирной пище.

Кофе — бодрость и контроль над аппетитом

  • Кофеин работает не только как энергетик, но и как регулятор аппетита. Выпитый за полчаса до еды эспрессо помогает есть меньше. Но эффект сходит на нет, если в чашку добавить сахар, сливки или сладкий сироп.

Авокадо — кремовая сытость в каждой ложке

  • Этот фрукт — настоящий суперфуд. Его плотная структура и содержание полезных жиров дают ощущение насыщения уже после пары кусочков. Кроме того, авокадо стимулирует выработку гормонов сытости, помогая организму дольше обходиться без перекусов.

Яйца — завтрак, который работает весь день

  • Пара яиц на завтрак — и чувство голода отступает на долгие часы. Белок и полезные жиры делают блюдо питательным, а исследования подтверждают: яйца на утреннем столе помогают контролировать аппетит почти на сутки вперёд.

Вода — самый простой способ перебить голод

  • Иногда жажду мы принимаем за аппетит. Стакан-другой воды перед едой помогает мозгу понять настоящий сигнал организма и снижает количество съедаемых калорий в среднем на 70-90 за приём пищи.

Батат — сладкий корнеплод для долгой сытости

  • В отличие от обычного картофеля, батат содержит крахмал особого типа. Он переваривается медленнее, дольше остаётся в желудке и дарит чувство насыщения. Вкусная альтернатива гарниру, которая работает на фигуру.

Зелёный чай — напиток лёгкости

  • Катехины и кофеин, содержащиеся в зелёном чае, уменьшают количество калорий, потребляемых за следующую трапезу. Выпитая кружка перед обедом помогает естественным образом сократить порции и чувствовать себя бодрее.

Эти продукты — не "волшебная таблетка", а естественная поддержка организма. Они помогают контролировать аппетит, делают рацион разнообразнее и полезнее. Если включить их в повседневное меню, бороться с лишними калориями станет гораздо проще.

Уточнения

Аппети́т - ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
