Беззубая правда: откладывание имплантации даже одного зуба может обернутся катастрофой для лица

Здоровье

Потеря зуба кажется мелочью только на первый взгляд. Многие думают: "Ну и что, один минус в ряду — не смертельно". Но именно с этого "одного минуса" запускается цепочка процессов, которые бьют и по здоровью, и по внешности. Вопрос не только в эстетике улыбки — речь идёт о пищеварении, прикусе, костной ткани и даже форме лица.

Фото: www.freepik.com by ArtPhoto_studio is licensed under Free More info
Почему нельзя тянуть с восстановлением

Стоматологи настаивают: чем дольше оттягивать момент установки имплантата или другой ортопедической конструкции, тем сложнее и дороже будет лечение.

Пищеварение под ударом

Зубы — первая ступенька в системе пищеварения. Если одного из них не хватает, нагрузка распределяется неправильно. Человек начинает жевать односторонне или глотать плохо пережёванные куски. Это ведёт к:

  • болям в желудке и кишечнике;
  • изжоге и метеоризму;
  • снижению усвоения витаминов и минералов.

То, что можно было предотвратить простой имплантацией, в итоге перерастает в хронические проблемы ЖКТ.

Прикус плывёт, зубы сдвигаются

Пустота в ряду никогда не остаётся пустой надолго: соседние зубы начинают наклоняться в сторону пробела, верхний антагонист выдвигается вниз. В результате:

  • нарушается прикус;
  • появляются боли в челюстных суставах;
  • портится дикция;
  • улыбка теряет симметрию.

Исправить ситуацию потом можно только с помощью сложных ортодонтических систем.

Кость уходит в никуда

Корень зуба стимулирует костную ткань при жевании. Без него кость постепенно "усыхает". Этот процесс называется атрофией альвеолярного отростка. Он приводит к:

  • уменьшению объёма кости;
  • изменению формы лица (щёки становятся впалыми, губы теряют опору);
  • сложностям при имплантации — приходится делать костную пластику, что удорожает и удлиняет лечение.

Когда лучше ставить имплантат

  • Сразу после удаления: идеальный вариант, если нет воспаления. Имплант устанавливают прямо в лунку удалённого зуба, а сверху временную коронку. Человек уходит домой уже с полноценной улыбкой.
  • Через 1,5-2 месяца: допустимая пауза: кость ещё сохраняет объём, процедура проходит без дополнительных манипуляций.
  • Через 3-4 месяца: риск атрофии выше, иногда требуется пластика.
  • Через 6-12 месяцев: чем дольше ждать, тем сложнее операция и хуже прогноз. Иногда установка импланта становится невозможной без предварительного наращивания кости.

Почему важно решиться вовремя

Имплантация — не просто эстетика. Это инвестиция в здоровье всей зубочелюстной системы. Сохранение правильного прикуса, полноценного жевания и здоровой костной ткани — залог того, что проблемы не будут накапливаться снежным комом.

Да, процедура требует вложений, но отсрочка делает её ещё дороже и болезненнее. Каждый потерянный месяц работает против пациента.

Уточнения

Зуб — костное образование в ротовой полости, служащее для первичной механической обработки пищи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
