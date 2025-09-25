Туристы едут за солнцем, а получают гастрит: как курорты калечат пищеварение

Курортный отдых ассоциируется у многих не только с морем, солнцем и развлечениями, но и с обилием еды. Особенно это заметно там, где действует система "шведский стол". Глаза разбегаются, хочется попробовать всё и сразу, и именно в этот момент возникает риск переедания. Такое удовольствие оборачивается серьёзными проблемами для здоровья, если не соблюдать меру. Сотрудник Пироговского университета Минздрава России Ольга Горячева рассказала, как избежать неприятных последствий и сохранить лёгкость на отдыхе.
Резкое увеличение объёма пищи перегружает желудочно-кишечный тракт. Организм, не готовый к таким нагрузкам, реагирует целым комплексом симптомов:
вздутие живота и спазмы;
запоры или, наоборот, диарея;
чувство тяжести и сонливость;
скачки уровня сахара и холестерина.
Кроме того, систематическое переедание в отпуске способствует набору лишнего веса, а у некоторых людей вызывает депрессивные состояния из-за резких изменений в работе организма.
Особенно высоки риски для людей с хроническими заболеваниями:
патологиями сердца и сосудов;
диабетом;
болезнями почек;
повышенным холестерином.
Помимо переедания, опасность кроется и в самих продуктах.
Новая пища может вызвать аллергические реакции или кожные высыпания.
В жарком климате фрукты и овощи портятся быстрее, и если их не мыть, они становятся источником инфекций.
Продукты, долго находящиеся на открытом воздухе, теряют свежесть и накапливают бактерии.
"Даже у здоровых людей переедание может вызвать проблемы, а в жарких странах важно пить больше воды и уменьшать порции еды", — пояснила эксперт Ольга Горячева.
Чтобы отдых приносил радость, а не дискомфорт, врачи рекомендуют простые меры:
контролируйте размер порций, особенно на "шведском столе";
избегайте блюд, которые долго стояли под солнцем;
тщательно мойте овощи и фрукты;
соблюдайте гигиену рук перед едой;
пейте больше чистой воды, учитывая жаркий климат.
|Условие
|В повседневной жизни
|На курорте
|Количество блюд
|2-3 приёма пищи в день
|4-6, включая перекусы
|Контроль за порциями
|Стандартные
|Склонность к увеличению
|Качество продуктов
|Знакомые и проверенные
|Новые, экзотические
|Риск инфекций
|Минимальный
|Повышенный в жарком климате
Начинайте трапезу с лёгких овощей или фруктов, чтобы быстрее почувствовать сытость.
Используйте маленькие тарелки — так легче контролировать количество.
Сначала попробуйте небольшие порции разных блюд, а не накладывайте всё сразу.
Избегайте переедания вечером — пищеварительная система работает медленнее.
Не забывайте о воде: 1,5-2 литра в день в жарком климате — норма.
Оставляйте место для движения: прогулки и плавание помогают пищеварению.
Ошибка: брать на "шведском столе" всё и сразу.
Последствие: переедание, тяжесть, расстройство желудка.
Альтернатива: пробовать блюда постепенно и небольшими порциями.
Ошибка: употреблять немытые фрукты.
Последствие: кишечные инфекции.
Альтернатива: мыть фрукты кипячёной или бутилированной водой.
Ошибка: игнорировать питьевой режим.
Последствие: обезвоживание, особенно в жарком климате.
Альтернатива: всегда держать под рукой бутылку воды.
А что если хочется попробовать национальную кухню, но есть опасения? Лучший выход — выбирать проверенные кафе и рестораны с высокой посещаемостью. Чем больше поток людей, тем свежее продукты. В гостиницах также стоит отдавать предпочтение только тем блюдам, которые выглядят свежими и не залежались на раздаче.
|Плюсы
|Минусы
|Большой выбор блюд
|Высокий риск переедания
|Возможность попробовать новое
|Продукты могут быстро портиться
|Удобство и доступность
|Сложнее контролировать калорийность
Сколько раз можно есть на курорте без вреда?
Ориентируйтесь на 3-4 приёма пищи, как дома, а не на каждый поход к раздаче.
Нужен ли полный отказ от сладкого и десертов?
Нет, но лучше ограничиться маленькими порциями и не есть их перед сном.
Можно ли пить воду из-под крана?
В большинстве стран курортного отдыха нет, используйте только бутилированную.
Как не набрать вес за время отпуска?
Контролируйте порции и добавляйте активность — прогулки, плавание, спорт.
Миф: в отпуске можно есть всё, ведь потом "сожжёшь" калории на пляже.
Правда: плавание и прогулки не компенсируют постоянное переедание.
Миф: алкоголь помогает переваривать тяжёлую пищу.
Правда: спиртное перегружает печень и усугубляет проблемы с ЖКТ.
Миф: жара защищает от инфекций.
Правда: наоборот, продукты быстрее портятся и становятся опасными.
Система "шведский стол" появилась в Скандинавии ещё в XVI веке.
Люди, которые берут маленькие тарелки, потребляют на 30 % меньше калорий.
В жарком климате кишечные инфекции встречаются в 2 раза чаще, чем в умеренном.
В древности пышные застолья считались признаком достатка. Но ещё тогда врачи предупреждали: обжорство ведёт к болезням. В XIX веке в Европе вошли в моду курортные отели, где питание было разнообразным и обильным. С появлением системы "шведский стол" соблазн переедания стал массовым. Сегодня эта традиция сохранилась, и именно поэтому врачи напоминают о важности умеренности.
Уточнения
Гастри́т - воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
