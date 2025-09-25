Туристы едут за солнцем, а получают гастрит: как курорты калечат пищеварение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:55
Здоровье

Курортный отдых ассоциируется у многих не только с морем, солнцем и развлечениями, но и с обилием еды. Особенно это заметно там, где действует система "шведский стол". Глаза разбегаются, хочется попробовать всё и сразу, и именно в этот момент возникает риск переедания. Такое удовольствие оборачивается серьёзными проблемами для здоровья, если не соблюдать меру. Сотрудник Пироговского университета Минздрава России Ольга Горячева рассказала, как избежать неприятных последствий и сохранить лёгкость на отдыхе.

Отпуск
Фото: www.freepik.com by tawatchai07 is licensed under Free More info
Отпуск

Чем опасно переедание

Резкое увеличение объёма пищи перегружает желудочно-кишечный тракт. Организм, не готовый к таким нагрузкам, реагирует целым комплексом симптомов:

  • вздутие живота и спазмы;

  • запоры или, наоборот, диарея;

  • чувство тяжести и сонливость;

  • скачки уровня сахара и холестерина.

Кроме того, систематическое переедание в отпуске способствует набору лишнего веса, а у некоторых людей вызывает депрессивные состояния из-за резких изменений в работе организма.

Особенно высоки риски для людей с хроническими заболеваниями:

  • патологиями сердца и сосудов;

  • диабетом;

  • болезнями почек;

  • повышенным холестерином.

Факторы риска на курорте

Помимо переедания, опасность кроется и в самих продуктах.

  • Новая пища может вызвать аллергические реакции или кожные высыпания.

  • В жарком климате фрукты и овощи портятся быстрее, и если их не мыть, они становятся источником инфекций.

  • Продукты, долго находящиеся на открытом воздухе, теряют свежесть и накапливают бактерии.

"Даже у здоровых людей переедание может вызвать проблемы, а в жарких странах важно пить больше воды и уменьшать порции еды", — пояснила эксперт Ольга Горячева.

Как сохранить баланс

Чтобы отдых приносил радость, а не дискомфорт, врачи рекомендуют простые меры:

  • контролируйте размер порций, особенно на "шведском столе";

  • избегайте блюд, которые долго стояли под солнцем;

  • тщательно мойте овощи и фрукты;

  • соблюдайте гигиену рук перед едой;

  • пейте больше чистой воды, учитывая жаркий климат.

Сравнение: привычное питание и курортное

Условие В повседневной жизни На курорте
Количество блюд 2-3 приёма пищи в день 4-6, включая перекусы
Контроль за порциями Стандартные Склонность к увеличению
Качество продуктов Знакомые и проверенные Новые, экзотические
Риск инфекций Минимальный Повышенный в жарком климате

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте трапезу с лёгких овощей или фруктов, чтобы быстрее почувствовать сытость.

  2. Используйте маленькие тарелки — так легче контролировать количество.

  3. Сначала попробуйте небольшие порции разных блюд, а не накладывайте всё сразу.

  4. Избегайте переедания вечером — пищеварительная система работает медленнее.

  5. Не забывайте о воде: 1,5-2 литра в день в жарком климате — норма.

  6. Оставляйте место для движения: прогулки и плавание помогают пищеварению.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать на "шведском столе" всё и сразу.
Последствие: переедание, тяжесть, расстройство желудка.
Альтернатива: пробовать блюда постепенно и небольшими порциями.

Ошибка: употреблять немытые фрукты.
Последствие: кишечные инфекции.
Альтернатива: мыть фрукты кипячёной или бутилированной водой.

Ошибка: игнорировать питьевой режим.
Последствие: обезвоживание, особенно в жарком климате.
Альтернатива: всегда держать под рукой бутылку воды.

А что если

А что если хочется попробовать национальную кухню, но есть опасения? Лучший выход — выбирать проверенные кафе и рестораны с высокой посещаемостью. Чем больше поток людей, тем свежее продукты. В гостиницах также стоит отдавать предпочтение только тем блюдам, которые выглядят свежими и не залежались на раздаче.

Плюсы и минусы "шведского стола"

Плюсы Минусы
Большой выбор блюд Высокий риск переедания
Возможность попробовать новое Продукты могут быстро портиться
Удобство и доступность Сложнее контролировать калорийность

FAQ

Сколько раз можно есть на курорте без вреда?
Ориентируйтесь на 3-4 приёма пищи, как дома, а не на каждый поход к раздаче.

Нужен ли полный отказ от сладкого и десертов?
Нет, но лучше ограничиться маленькими порциями и не есть их перед сном.

Можно ли пить воду из-под крана?
В большинстве стран курортного отдыха нет, используйте только бутилированную.

Как не набрать вес за время отпуска?
Контролируйте порции и добавляйте активность — прогулки, плавание, спорт.

Мифы и правда

Миф: в отпуске можно есть всё, ведь потом "сожжёшь" калории на пляже.
Правда: плавание и прогулки не компенсируют постоянное переедание.

Миф: алкоголь помогает переваривать тяжёлую пищу.
Правда: спиртное перегружает печень и усугубляет проблемы с ЖКТ.

Миф: жара защищает от инфекций.
Правда: наоборот, продукты быстрее портятся и становятся опасными.

3 интересных факта

  1. Система "шведский стол" появилась в Скандинавии ещё в XVI веке.

  2. Люди, которые берут маленькие тарелки, потребляют на 30 % меньше калорий.

  3. В жарком климате кишечные инфекции встречаются в 2 раза чаще, чем в умеренном.

Исторический контекст

В древности пышные застолья считались признаком достатка. Но ещё тогда врачи предупреждали: обжорство ведёт к болезням. В XIX веке в Европе вошли в моду курортные отели, где питание было разнообразным и обильным. С появлением системы "шведский стол" соблазн переедания стал массовым. Сегодня эта традиция сохранилась, и именно поэтому врачи напоминают о важности умеренности.

Уточнения

Гастри́т - воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
