От простого насморка до деформации черепа: эта болезнь — тихий враг детского организма

3:37
Здоровье

Аденоиды — это не "детская прихоть", которую можно игнорировать в надежде, что всё "перерастёт". Разрастание носоглоточной миндалины превращается в серьёзную проблему, которая влияет на дыхание, развитие лица, работу мозга и общее состояние организма. И если в прошлом это слово ассоциировалось только с детством, то сегодня врачи всё чаще фиксируют случаи и у взрослых.

Аденоиды у ребенка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аденоиды у ребенка

Симптомы, которые нельзя недооценивать

Аденоиды — это больше, чем обычный насморк. Их воспаление и увеличение проявляется целым комплексом признаков:

  • постоянная заложенность носа и затруднённое дыхание;
  • ночной храп и даже кратковременные остановки дыхания (апноэ);
  • частые простуды, отиты, синуситы;
  • изменение тембра голоса, "гнусавость" и трудности с произношением звуков;
  • ощущение комка при глотании;
  • хроническая усталость и сонливость днём из-за нехватки сна и кислорода.

Дополнительно у пациентов наблюдается увеличение подчелюстных и шейных лимфоузлов. Это тревожный сигнал, что организм борется с постоянным воспалением.

Откуда берётся проблема

Аденоиды выполняют важную функцию — служат "стражами" иммунной системы на входе в дыхательные пути. Но при постоянной атаке вирусов и бактерий они сами становятся хроническим очагом воспаления.

Спровоцировать болезнь могут:

  • ослабленный иммунитет;
  • частые простуды;
  • эндокринные нарушения (например, недостаточность надпочечников);
  • аллергия на продукты или лекарства;
  • нехватка витаминов;
  • наследственная предрасположенность.

У взрослых аденоиды встречаются реже, но если они появляются, это часто связано с хроническими инфекциями, аллергией или даже более серьёзными патологиями — от новообразований до ВИЧ-инфекции.

Чем опасно запущенное состояние

Игнорирование симптомов приводит к цепочке последствий, которые отражаются на всём организме:

  • Формирование "аденоидного лица": остоянное дыхание ртом мешает правильному развитию зубного ряда и челюсти. Итог — неправильный прикус, деформация черепа и характерный внешний вид.
  • Кислородное голодание: при перекрытом носовом дыхании мозг и внутренние органы недополучают кислород. Появляется апатия, снижение концентрации, замедление умственного развития у детей.
  • Деформация грудной клетки: из-за хронической нехватки воздуха лёгкие работают неправильно, грудная клетка "сплющивается".
  • Проблемы со слухом: увеличенная миндалина сдавливает слуховую трубу, нарушая работу барабанной перепонки. В результате слух постепенно снижается.
  • Риск хронических болезней: постоянное воспаление повышает вероятность ларингита, фарингита и других заболеваний дыхательных путей.

Что делать

Самое опасное в этой болезни — откладывать визит к врачу. Самолечение, прогревания или сомнительные "народные рецепты" могут только усугубить воспаление.

  • При первых симптомах необходим осмотр у ЛОР-врача.
  • Назначается диагностика: эндоскопия, рентген, анализы.
  • Тактика лечения зависит от стадии: от консервативных методов (промывания, капли, физиотерапия) до хирургического вмешательства.

Главное — вовремя остановить процесс, чтобы предотвратить необратимые изменения в лице, слухе и дыхательной системе.

Уточнения

Боле́знь — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
