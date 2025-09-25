Рождение в определённое время года диктует судьбу: как месяц связан с психическим здоровьем

Связь месяца рождения и здоровья человека остаётся одной из самых любопытных тем современной науки. Учёные всё чаще обращают внимание на то, что сезон появления на свет может влиять не только на физическое развитие, но и на психическое состояние в будущем. Канадские специалисты из Политехнического университета Квантлена провели исследование и пришли к выводу: у мужчин, родившихся летом, риск развития депрессии заметно выше, чем у тех, кто появился в другие месяцы.
В эксперименте участвовали 303 добровольца в среднем возрасте 26 лет. Среди них было 106 мужчин и 197 женщин. Все участники прошли тестирование, направленное на выявление симптомов депрессии и тревожности.
Результаты оказались неожиданными:
признаки депрессии выявили у 84 % респондентов;
тревожные состояния отметили у 66 %;
сезонные зависимости обнаружились только у мужчин, и только в отношении депрессии.
Таким образом, мужчины, рождённые летом, чаще сообщали о симптомах депрессивных расстройств, чем те, кто родился осенью, зимой или весной.
Учёные объясняют это несколькими факторами:
Гормональный фон. Сезон рождения может влиять на уровень мелатонина и серотонина в организме.
Экологическая среда. В период вынашивания матери испытывают различный уровень солнечного света, что влияет на развитие плода.
Социальные факторы. Уровень активности и график жизни детей, рождённых в разные сезоны, может отличаться.
Любопытно, что такой зависимости в отношении тревожности выявлено не было. Это указывает на то, что депрессия и тревожные расстройства имеют разные механизмы формирования.
Специалисты подчёркивают: депрессия — это не просто плохое настроение. Это серьёзное заболевание, которое может приводить к тяжёлым последствиям:
формированию зависимостей;
обострению хронических болезней;
нарушению когнитивных функций;
повышению риска суицида.
Поэтому исследователи считают важным учитывать дополнительные факторы, в том числе сезон рождения, при анализе психического здоровья.
|Фактор
|Влияние на мужчин
|Влияние на женщин
|Примечание
|Сезон рождения
|Летом ↑ риск депрессии
|Связь не обнаружена
|Проявляется только у мужчин
|Тревожные расстройства
|Независимы от сезона
|Независимы
|Другие механизмы формирования
|Возраст
|Влияет
|Влияет
|Молодые мужчины чаще сообщают о симптомах
|Генетика
|Высокая роль
|Высокая роль
|Семейная предрасположенность
Если у вас есть симптомы подавленности, обращайте внимание на их длительность.
Не игнорируйте хроническую усталость и потерю интереса к привычным занятиям.
Ведите дневник настроения, чтобы отслеживать закономерности.
Старайтесь больше времени проводить на солнце, особенно в осенне-зимний период.
При первых признаках депрессии обращайтесь к специалисту.
Ошибка: считать депрессию просто плохим настроением.
Последствие: запоздалое обращение к врачу и осложнения.
Альтернатива: воспринимать депрессию как болезнь, требующую лечения.
Ошибка: полагаться только на силу воли.
Последствие: усугубление симптомов.
Альтернатива: использовать комплексный подход: терапия, поддержка близких, при необходимости медикаменты.
Ошибка: игнорировать сезонные колебания самочувствия.
Последствие: хроническая форма депрессии.
Альтернатива: профилактика — светотерапия, прогулки, корректировка образа жизни.
А что если мужчина родился летом и уже замечает у себя признаки апатии и усталости? В этом случае не стоит паниковать. Сезон рождения — лишь дополнительный фактор, а не приговор. Главный способ сохранить психическое здоровье — своевременно реагировать на изменения состояния и при необходимости обращаться за помощью.
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет учитывать риски заранее
|Может вызывать излишнюю тревожность
|Помогает в профилактике заболеваний
|Не является универсальным фактором
|Даёт направление для научных исследований
|Может восприниматься как фатализм
Все ли мужчины, рождённые летом, подвержены депрессии?
Нет, это лишь повышает вероятность, но не означает обязательное развитие болезни.
Почему женщины не попали в группу риска?
Исследование не выявило связи между их сезоном рождения и депрессией.
Можно ли снизить риск депрессии?
Да, регулярная физическая активность, светотерапия и психологическая поддержка помогают.
Миф: сезон рождения определяет судьбу человека.
Правда: это лишь один из факторов, а не предопределение.
Миф: депрессия развивается только у людей с тяжёлым прошлым.
Правда: она может возникнуть у любого, вне зависимости от обстоятельств.
Миф: мужчины менее подвержены депрессии.
Правда: они страдают реже, но последствия у них часто тяжелее.
Термин "сезонное аффективное расстройство" впервые появился в 1980-х и связан с влиянием света на психику.
Депрессия у мужчин чаще проявляется раздражительностью, чем грустью.
В Канаде и Скандинавии врачи активно используют светотерапию в профилактике депрессии.
Идея о влиянии времени рождения на судьбу и здоровье существовала ещё в античности. Астрология рассматривала месяц появления на свет как определяющий фактор личности. Современная наука опровергла мистическую составляющую, но подтвердила: сезон действительно может влиять на биологические процессы.
Сегодня исследования в этой области продолжаются. Учёные изучают, как сочетание генетики, окружающей среды и социальных факторов формирует психическое здоровье. Работа канадских специалистов стала ещё одним подтверждением того, что время рождения может иметь значение, хотя и не является единственным фактором риска.
Уточнения
Депре́ссия - психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие.
