Яркий овощ продлевает жизнь: неожиданный союзник против атеросклероза

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Болгарский перец — не только вкусный и универсальный овощ, но и настоящий защитник сердца и сосудов. Врачи советуют включать его в рацион, чтобы снизить риск инфаркта и атеросклероза.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запечённые овощи с пряными травами

Полезные вещества

Реабилитолог С. Агапкин отметил, что в составе перца много витаминов С и Р, а также кверцетина. Эти вещества укрепляют стенки сосудов, повышают их эластичность и помогают предотвратить повреждения. Ещё один важный компонент — ликопин, снижающий уровень "плохого" холестерина и тем самым защищающий сердце.

Неожиданный эффект

Помимо привычных витаминов, в болгарском перце содержится никотин в микродозах. По словам специалиста, это вещество способно уменьшать вероятность развития болезни Паркинсона почти на 60 % при регулярном употреблении овоща.

"В болгарском перце много полезных веществ, которые укрепляют сосуды и защищают сердце", — подчеркнул диетолог О. Кривченков.

Простое решение для здоровья

Включение перца в повседневное меню — доступный способ поддержать работу сердечно-сосудистой системы и снизить риск опасных заболеваний. Его можно есть сырым, добавлять в салаты, тушить или запекать, сохраняя максимум витаминов.

Уточнения

А́теросклеро́з - хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов под интиму сосудов.

