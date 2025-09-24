Старые средства калечат ткани: чем грозит неправильное применение йода и зелёнки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Йод и зелёнка — привычные аптечные антисептики, которые многие применяют десятилетиями. Однако при неправильном использовании они могут причинить больше вреда, чем пользы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
йод

Опасность йода

Спиртовой раствор йода известен своим прижигающим действием. Он разрушает белки микробных клеток, но одновременно повреждает и собственные ткани организма. В результате на месте обработки создаются благоприятные условия для размножения анаэробных бактерий, что повышает риск вторичного инфицирования и замедляет заживление.

Особенно опасно наносить йод на слизистые оболочки, ожоги, глубокие повреждения кожи и область глаз. В таких случаях велик риск химического ожога, раздражения или аллергической реакции.

"Предпочтительнее применять повидон-йод: он действует мягче, не раздражает кожу, сохраняет эффект дольше и не оставляет окрашивания", — пояснил химик А. Панов.

Чем грозит зелёнка

Зелёнка также не безвредна. При частом применении она вызывает сухость, зуд и раздражение кожи. Кроме того, плотный зелёный слой затрудняет контроль за состоянием раны, что может привести к позднему выявлению осложнений.

Аллергия на компоненты зелёнки или йода — ещё один возможный риск. Злоупотребление этими средствами усиливает вероятность реакции организма.

Современные альтернативы

Эксперты советуют использовать современные антисептики, которые выпускаются в удобной форме маркеров. Они позволяют точечно наносить средство и контролировать процесс обработки, снижая риск побочных эффектов.

Уточнения

Бриллиа́нтовый зелёный — синтетический анилиновый краситель трифенилметанового ряда.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
