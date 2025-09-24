Старые средства калечат ткани: чем грозит неправильное применение йода и зелёнки

Йод и зелёнка — привычные аптечные антисептики, которые многие применяют десятилетиями. Однако при неправильном использовании они могут причинить больше вреда, чем пользы.
Спиртовой раствор йода известен своим прижигающим действием. Он разрушает белки микробных клеток, но одновременно повреждает и собственные ткани организма. В результате на месте обработки создаются благоприятные условия для размножения анаэробных бактерий, что повышает риск вторичного инфицирования и замедляет заживление.
Особенно опасно наносить йод на слизистые оболочки, ожоги, глубокие повреждения кожи и область глаз. В таких случаях велик риск химического ожога, раздражения или аллергической реакции.
"Предпочтительнее применять повидон-йод: он действует мягче, не раздражает кожу, сохраняет эффект дольше и не оставляет окрашивания", — пояснил химик А. Панов.
Зелёнка также не безвредна. При частом применении она вызывает сухость, зуд и раздражение кожи. Кроме того, плотный зелёный слой затрудняет контроль за состоянием раны, что может привести к позднему выявлению осложнений.
Аллергия на компоненты зелёнки или йода — ещё один возможный риск. Злоупотребление этими средствами усиливает вероятность реакции организма.
Эксперты советуют использовать современные антисептики, которые выпускаются в удобной форме маркеров. Они позволяют точечно наносить средство и контролировать процесс обработки, снижая риск побочных эффектов.
Уточнения
Бриллиа́нтовый зелёный — синтетический анилиновый краситель трифенилметанового ряда.
