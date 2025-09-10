Ничего экзотического: один завтрак возвращает мужскую силу — продукт, который есть в каждом доме

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Каждый мужчина задумывается о том, как сохранить энергию, мужскую силу и крепкое здоровье. Специалисты уверены: один продукт, доступный практически каждому, способен значительно повлиять на репродуктивную сферу и качество интимной жизни. Речь идёт не о редких суперфудах или дорогостоящих добавках, а об обычных куриных яйцах.

Полезные продукты для мужчин
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полезные продукты для мужчин

Именно яйца

Диетолог Лусия Эндриукайте подчёркивает, что питание напрямую связано с уровнем энергии, фертильностью и сексуальной активностью.

"Сбалансированное питание может повысить уровень энергии, улучшить фертильность и качество половой жизни. Благодаря своей питательной ценности яйца являются естественными союзниками в этом процессе", — заявила диетолог Лусия Эндриукайте.

По словам специалиста, яйца — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. В них содержатся витамин D, цинк и селен, играющие ключевую роль в формировании и развитии сперматозоидов. Эти вещества повышают подвижность сперматозоидов, улучшая качество семенной жидкости.

Влияние на мужское здоровье

Недостаток витамина D всё чаще связывают не только с пониженным иммунитетом, но и с мужским бесплодием. Установлено, что низкий уровень этого витамина может снижать вероятность зачатия. Регулярное употребление яиц восполняет дефицит и способствует нормализации работы гормональной системы.

Цинк — ещё один элемент, от которого напрямую зависит уровень тестостерона. Его нехватка приводит к снижению либидо, усталости и даже к эректильной дисфункции. А селен выступает в качестве защитника мужской репродуктивной функции: он помогает предотвращать повреждение клеток и обеспечивает полноценное созревание сперматозоидов.

Польза для женщин

Несмотря на то что акцент сделан на мужском здоровье, диетолог советует женщинам также включать яйца в рацион. Этот продукт богат витамином B6, магнием, фолиевой кислотой и аминокислотой триптофаном. Эти вещества поддерживают работу нервной системы, стабилизируют гормональный фон и помогают укрепить репродуктивное здоровье.

Как правильно употреблять

Чтобы извлечь максимум пользы, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

  • употреблять яйца варёными или в омлете, а не в жареном виде с большим количеством масла;
  • не превышать рекомендованную норму — взрослому человеку достаточно 1-2 яиц в день;
  • сочетать яйца с овощами и зеленью для лучшего усвоения витаминов.

Важно помнить, что яйца являются доступным источником белка. В отличие от мясных продуктов они легче усваиваются, а потому подходят даже для людей с чувствительной пищеварительной системой.

Здоровый образ жизни как основа

Один продукт не способен решить все проблемы, если пренебрегать образом жизни. Ранее гинеколог Памела Никотра напоминала, что для поддержания фертильности мужчинам стоит отказаться от алкоголя и курения, так как эти привычки снижают качество спермы. Регулярная физическая активность, полноценный сон и сбалансированное питание создают основу для здоровья в любом возрасте.

Яйца — это простой и доступный продукт, который способен оказать заметное влияние на сексуальное здоровье и репродуктивную систему. Благодаря богатому составу они подходят как мужчинам, так и женщинам, помогая сохранить энергию, улучшить фертильность и укрепить организм в целом.

Пи́ща — то, что едят, чем питаются.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
