Секрет долголетия на тарелке: простые продукты, которые делают чудеса — а стоят копейки

4:13
Здоровье

Питание давно перестало восприниматься исключительно как способ утолить голод. Современная наука всё чаще рассматривает его как инструмент сохранения здоровья и снижения рисков тяжёлых заболеваний. Одним из наиболее обсуждаемых направлений стала профилактика онкологии через грамотный подбор продуктов.

постные продукты
Фото: freepik is licensed under public domain
постные продукты

Питание важно

Многочисленные исследования подтверждают: рацион влияет на состояние иммунной системы и метаболизм клеток. Определённые продукты помогают замедлять патологические процессы и уменьшают воздействие свободных радикалов. Именно об этом напомнила нутрициолог Марина Шкилева, подчеркнув, что повседневное меню играет куда более значимую роль, чем разовые меры.

"В профилактике онкологии большое значение имеет ежедневный рацион. Существует ряд продуктов, которые помогают замедлить развитие патологических процессов и укрепить иммунитет", — сказала нутрициолог Марина Шкилева.

Сила антиоксидантов

Одним из наиболее полезных напитков эксперт назвала гранатовый сок. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов он помогает нейтрализовать агрессивные молекулы, повреждающие клетки. Похожие свойства присущи и помидорам: содержащийся в них ликопин способен тормозить рост злокачественных клеток. Употреблять томаты можно в любом виде, однако доказано, что термически обработанные продукты (например, паста или соус) усваиваются даже лучше свежих.

Специи с лечебным эффектом

Куркума давно заняла почётное место в рационе сторонников здорового образа жизни. Её главный активный компонент — куркумин — обладает выраженными противовоспалительными свойствами. Добавлять эту специю можно в супы, вторые блюда, напитки и даже выпечку. Такой простой шаг помогает сделать еду не только вкуснее, но и полезнее.

Микроэлементы

Особого внимания заслуживает селен. Этот микроэлемент играет ключевую роль в антиоксидантной защите организма. Его источниками являются бразильские орехи, яйца, печень, треска и семена подсолнечника. Регулярное включение таких продуктов в меню помогает поддерживать нормальное функционирование иммунной системы и снижает риски развития онкологии.

Роль зелёного чая и лука

Зелёный чай содержит катехины, которые препятствуют повреждению клеток. Кроме того, он помогает регулировать обмен веществ и поддерживает сосуды в хорошем состоянии. Чеснок и лук, богатые серосодержащими соединениями, также обладают выраженным противораковым эффектом. Эти привычные продукты усиливают защитные механизмы организма и поддерживают здоровье пищеварительной системы.

Продукты с кверцетином

Отдельно стоит выделить вещества из группы флавоноидов. Одним из наиболее изученных является кверцетин, обладающий выраженным антиоксидантным действием. Он содержится в каперсах, какао и остром перце. Включение этих продуктов в рацион помогает укрепить клетки и улучшить работу сердца и сосудов.

Не только еда

Эксперт подчёркивает: профилактика онкологии невозможна без комплексного подхода. Здоровый рацион — важная, но не единственная часть. Регулярные физические нагрузки способствуют насыщению клеток кислородом, улучшают кровообращение и помогают поддерживать оптимальный вес. Всё это снижает риск многих хронических заболеваний, включая рак.

"Не зря говорят: движение — это жизнь. Физическая активность позволяет каждой клеточке быть наполненной энергией", — добавила нутрициолог Марина Шкилева.

Таким образом, сочетание правильного питания с умеренной физической активностью способно стать надёжной основой профилактики онкологических заболеваний. Главное — системный подход и внимание к собственному образу жизни.

Уточнения

Пи́ща  — то, что едят, чем питаются.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
