Живём, чтобы быть скопированными: цифровое бессмертие вместо человеческой жизни

4:30
Здоровье

Разговор Владимира Путина и Си Цзиньпина о "бессмертии" вызвал волну обсуждений. Повод оказался удачным: тема продления жизни перестала быть уделом фантастов и футурологов. Как сообщает EADaily, речь идёт не столько о медицине и таблетках вечной молодости, сколько о возможности переноса человеческой личности в искусственный носитель.

искусственный интеллект
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
искусственный интеллект

Мысль как основа существования

Главный тезис, вокруг которого строятся размышления, сформулирован ещё Рене Декартом: "мыслю, следовательно, существую". Если считать, что личность определяется не биологией, а информацией и процессами, то теоретически человек может продолжать жить даже без тела. Вопрос лишь в том, захотим ли мы сохранить "я" в таком виде и какую форму обретём в будущем.

Искусственный интеллект и самосознание

Через 5-10 лет ожидается, что искусственный интеллект перестанет быть набором алгоритмов и начнёт демонстрировать признаки самосознания. Управлять таким ИИ по "законам Азимова" вряд ли получится, поэтому на первый план выходит идея гибрида: объединения машины и конкретной человеческой личности. Такой симбиоз может стать шагом к практическому бессмертию.

Цифровой след как фундамент

Каждый современный человек уже сейчас ежедневно создаёт массив цифровых данных: фотографии, переписку, заметки, видео. Даже случайные публикации или устаревшие архивы формируют уникальный "портрет". Со временем всё это будет оцифровано и собрано в единую систему. Алгоритмы позволят воссоздать характер, привычки и даже воспоминания, создавая цифрового двойника — alter ego.

Методы наблюдения и анализ поведения

Ещё в конце XX века психологи и спецслужбы начали активно изучать микрожесты, мимику, интонации. Сегодня подобные методы усиливаются видеонаблюдением, аудио- и тепловизионными технологиями. Они дают точное представление о том, как человек реагирует на раздражители и принимает решения. В сочетании с нейротехнологиями это приближает к возможности "читать" внутреннюю речь и сновидения, пусть пока с точностью 30-50%.

Юридические и этические вопросы

Возможность копирования памяти и опыта порождает дилемму: можно ли редактировать личность? Вероятно, споры о допустимости "коррекции" станут одной из центральных тем философии и права в XXI веке. Где грань между защитой свободы человека и созданием "идеальных копий"? Ответы пока остаются открытыми.

Тело как опция, а не необходимость

Если личность можно перенести на искусственный носитель, тело перестаёт быть обязательным условием существования. Человек сможет выбирать формы, подходящие для разных условий: человекоподобные корпуса для общения, "гидроскелеты" для океанических миров или "аэроскелеты" для атмосферы планет-гигантов. Это снимает традиционные ограничения, связанные с выживанием в экстремальной среде.

Инопланетяне

Одна из гипотез гласит: развитые цивилизации давно отказались от биологии и не заинтересованы в контактах с нами. Им незачем завоёвывать планеты — они могут существовать в любой точке космоса, где достаточно энергии. Для них человечество может быть столь же неинтересно, как для нас колония простейших.

Крионика и её пределы

На фоне этих идей крионика — замораживание тел с надеждой на оживление — выглядит тупиковым направлением. Сохранение личности возможно не через консервацию биомассы, а через перенос данных. При этом исчезают страхи перенаселения: вечная жизнь не привязана к телу и ресурсам Земли.

Главный вызов — идентичность

Когда цифровая копия будет помещена в новый носитель, важнее всего сохранить ощущение непрерывности. Воссоединение с близкими, возвращение в знакомые места, привычный опыт помогут закрепить чувство "я". Конечно, провалы в памяти неизбежны, но это свойственно и живым людям сегодня. В конечном счёте именно ощущение себя — то, что определяет личность.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
