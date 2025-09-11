Финансовая подушка или отпуск мечты: как сохранить радость жизни даже в условиях кризиса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова рекомендует россиянам найти баланс между накоплением финансовой "подушки безопасности" и тратами на отдых.

Фото: pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Эксперт предложила компромиссную стратегию финансового планирования, комментируя статистику Росстата о том, что каждый третий россиянин копит деньги на "чёрный день" вместо отпуска.

Ключевые рекомендации экономиста

  • Первоначальная цель — отложить сумму, эквивалентную трём зарплатам.
  • Дальнейшая стратегия — позволять себе полноценный отдых в отпуске.
  • Долгосрочный план — продолжать накопление на "чёрный день", но более медленными темпами.

Почему важен баланс?

  • Полугодовая зарплата — оптимальная подушка безопасности.
  • Длительное лишение себя отдыха ведёт к выгоранию и снижению продуктивности.
  • Регулярный отдых помогает сохранить производительность и увеличить доходы

"Оптимальной суммой является полугодовая зарплата, но если для этого нужно много лет лишать себя отдыха, можно потерять здоровье", — предупреждает Белянчикова.

Эксперт прогнозирует, что в условиях замедления инфляции россияне смогут чаще находить поводы для радостей, что в перспективе поможет стать финансово сильнее, пишет Газета.Ru. Доля граждан, ориентированных исключительно на создание финансовой безопасности, вероятно, снизится, при этом многие успеют сформировать полноценную подушку безопасности.

Фина́нсы (фр. finances — де́нежные сре́дства, де́ньги) в российской научной и учебной литературе определяются как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.
 

