Финансовая подушка или отпуск мечты: как сохранить радость жизни даже в условиях кризиса

Кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова рекомендует россиянам найти баланс между накоплением финансовой "подушки безопасности" и тратами на отдых.
Эксперт предложила компромиссную стратегию финансового планирования, комментируя статистику Росстата о том, что каждый третий россиянин копит деньги на "чёрный день" вместо отпуска.
"Оптимальной суммой является полугодовая зарплата, но если для этого нужно много лет лишать себя отдыха, можно потерять здоровье", — предупреждает Белянчикова.
Эксперт прогнозирует, что в условиях замедления инфляции россияне смогут чаще находить поводы для радостей, что в перспективе поможет стать финансово сильнее, пишет Газета.Ru. Доля граждан, ориентированных исключительно на создание финансовой безопасности, вероятно, снизится, при этом многие успеют сформировать полноценную подушку безопасности.
Уточнения
Фина́нсы (фр. finances — де́нежные сре́дства, де́ньги) в российской научной и учебной литературе определяются как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.
