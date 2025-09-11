Финансовая подушка или отпуск мечты: как сохранить радость жизни даже в условиях кризиса

Кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова рекомендует россиянам найти баланс между накоплением финансовой "подушки безопасности" и тратами на отдых.

Эксперт предложила компромиссную стратегию финансового планирования, комментируя статистику Росстата о том, что каждый третий россиянин копит деньги на "чёрный день" вместо отпуска.

Ключевые рекомендации экономиста

Первоначальная цель — отложить сумму, эквивалентную трём зарплатам.

Дальнейшая стратегия — позволять себе полноценный отдых в отпуске.

Долгосрочный план — продолжать накопление на "чёрный день", но более медленными темпами.

Почему важен баланс?

Полугодовая зарплата — оптимальная подушка безопасности.

Длительное лишение себя отдыха ведёт к выгоранию и снижению продуктивности.

Регулярный отдых помогает сохранить производительность и увеличить доходы

"Оптимальной суммой является полугодовая зарплата, но если для этого нужно много лет лишать себя отдыха, можно потерять здоровье", — предупреждает Белянчикова.

Эксперт прогнозирует, что в условиях замедления инфляции россияне смогут чаще находить поводы для радостей, что в перспективе поможет стать финансово сильнее, пишет Газета.Ru. Доля граждан, ориентированных исключительно на создание финансовой безопасности, вероятно, снизится, при этом многие успеют сформировать полноценную подушку безопасности.

