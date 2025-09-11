Эпигенетические часы: узнайте, сколько вам на самом деле лет

Сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода рассказал о наиболее точном методе оценки биологического возраста человека. По словам эксперта, лидером в этой области является анализ метилирования ДНК, или тест "эпигенетические часы".
Это процесс, при котором к ДНК добавляются специальные химические метки (метильные группы). Они работают как переключатели, способные "включать" или "выключать" гены, не меняя саму последовательность ДНК. С возрастом паттерны этих меток изменяются, что и отражает истинное биологическое состояние организма, пишет Газета.Ru.
Как подчеркнул Андрей Варивода, именно методы, основанные на этом анализе, такие как Horvath Clock, Hannum Clock и GrimAge, считаются на сегодняшний день наиболее надежными для определения биологического старения.
Помимо эпигенетических часов, существуют и другие методы оценки, которые часто используются в комплексе для более полной картины.
Как заключил эксперт, эти методы, особенно оценка антропометрических данных, помогают получить представление о рисках хронических заболеваний и общем состоянии здоровья. Однако каждый из них имеет свои ограничения, поэтому для комплексной и наиболее точной оценки биологического возраста и старения анализ метилирования ДНК остается золотым стандартом.
Уточнения
Биологический возраст или Возраст развития — понятие, отражающее степень морфологического и физиологического развития организма.
