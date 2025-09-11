Эпигенетические часы: узнайте, сколько вам на самом деле лет

Сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода рассказал о наиболее точном методе оценки биологического возраста человека. По словам эксперта, лидером в этой области является анализ метилирования ДНК, или тест "эпигенетические часы".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Микроскоп и наука

Что такое метилирование ДНК?

Это процесс, при котором к ДНК добавляются специальные химические метки (метильные группы). Они работают как переключатели, способные "включать" или "выключать" гены, не меняя саму последовательность ДНК. С возрастом паттерны этих меток изменяются, что и отражает истинное биологическое состояние организма, пишет Газета.Ru.

Как подчеркнул Андрей Варивода, именно методы, основанные на этом анализе, такие как Horvath Clock, Hannum Clock и GrimAge, считаются на сегодняшний день наиболее надежными для определения биологического старения.

Помимо эпигенетических часов, существуют и другие методы оценки, которые часто используются в комплексе для более полной картины.

Дополнительные методы оценки биологического возраста

Анализ длины теломер (концевых участков хромосом);

Развернутый биохимический анализ крови;

Антропометрические показатели: индекс массы тела (ИМТ), окружность талии, соотношение роста и веса.

Как заключил эксперт, эти методы, особенно оценка антропометрических данных, помогают получить представление о рисках хронических заболеваний и общем состоянии здоровья. Однако каждый из них имеет свои ограничения, поэтому для комплексной и наиболее точной оценки биологического возраста и старения анализ метилирования ДНК остается золотым стандартом.

Уточнения

Биологический возраст или Возраст развития — понятие, отражающее степень морфологического и физиологического развития организма.

