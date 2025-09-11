Работа превращается в ад? Эти 4 сигнала выдают токсичный коллектив и подсказывают, что пора бежать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Эксперт в области организационного развития Евгения Ганькина, директор департамента Роскачества, предупреждает: психологическая атмосфера на работе напрямую влияет не только на производительность сотрудника, но и на его душевное состояние даже после окончания рабочего дня.

По словам специалиста, существует четыре ключевых маркера, которые сигнализируют о нездоровой, токсичной обстановке в коллективе.

Маркеры токсичного коллектива

  1. Склонность к сплетням. Вместо открытого обсуждения проблем коллеги предпочитают перешептываться за спиной, давая эмоциональные и негативные оценки действиям других, но не решая вопрос напрямую.
  2. Культура манипуляций. Сотрудники или руководство продвигают свои интересы за счет других, играя на их чувствах или публично обесценивая чужие усилия. Это создает устойчивое ощущение, что вас используют.
  3. Постоянные интриги. Страх делиться идеями из-за боязни, что их присвоят, разрушает доверие между коллегами.
  4. Чрезмерная конкуренция. Взаимопомощь и поддержка заменяются на подсиживание и "ходьбу по головам" ради карьерного роста, пишет Газета. Ru.

Чем опасна такая атмосфера?

Как пояснила Евгения Ганькина, работа в подобных условиях имеет серьезные последствия:

  • Снижается общая эффективность и мотивация команды.
  • Исчезает доверие, люди перестают делиться знаниями.
  • Возрастает риск эмоционального выгорания.
  • Сотрудники теряют интерес к инициативам, эмоционально истощаются и в итоге начинают искать новую работу.

Особенно тревожной эксперт считает ситуацию, когда такая токсичная модель поведения поощряется или даже культивируется самой компанией.

