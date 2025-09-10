Тревога уходит незаметно: эти ежедневные действия помогают улучшить самочувствие

Здоровье

Многие люди ищут простые способы снизить уровень тревожности и улучшить самочувствие. Психотерапевты уверяют: иногда достаточно несложных привычек, чтобы почувствовать заметный результат.

Дыхательная техника для расслабления

По словам психотерапевта Ирины Крашкиной, простое упражнение на дыхание помогает снизить напряжение:

"Надо посчитать в уме до 4, а затем выдохнуть, потом — до 2 и задержать дыхание, а следом до 6 — выдохнуть. Это поможет расслабиться", — пояснила психотерапевт Ирина Крашкина.

Такая практика позволяет стабилизировать эмоциональное состояние и вернуть чувство контроля над собой.

Роль физической активности

Занятия спортом также положительно влияют на психику. Во время тренировок снижается уровень адреналина, мышцы расслабляются, а мозг получает возможность переключиться. Это помогает перестать зацикливаться на тревожных мыслях.

Отдых от гаджетов

Специалисты напоминают: важно ограничивать использование смартфона и ноутбука перед сном. Достаточно отложить гаджеты за час до отдыха и не браться за них сразу после пробуждения. Такой простой шаг улучшает качество сна и снижает уровень стресса.

Зачем нужен дневник эмоций

Ещё один эффективный метод — ведение дневника. Записывая свои мысли, переживания и эмоции, человек лучше понимает, что именно вызывает тревогу. Это помогает найти источник проблемы и постепенно снизить её влияние на жизнь.

Уточнения

Трево́жность - индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

