Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Австралийские шахтёры сорвали куш: невероятная находка, изменившая их жизнь
Вечная загадка скользкого льда решена: дело вовсе не в тонкой водяной плёнке
Никогда не делайте этого после тренировки: вот что разрушит ваши мышцы и результаты
Аппетитная корочка получается не у всех: есть приём, который меняет весь результат
Мелкие хулиганы: Мария Погребняк выяснила, кто не прав в скандале Крида и Мизулиной
От навязчивой идеи до мирового чуда: 50 лет труда британца превратили безумие в достопримечательность
Розовые ногти взорвали тренды: маникюр, который выглядит дороже, чем он есть
Загадка Ниццы: Катя Лель подключила Россию к поискам исчезнувшего мужа
Незаметная находка на вашей плите, которая делает комнатные растения сильнее

Тревога уходит незаметно: эти ежедневные действия помогают улучшить самочувствие

1:38
Здоровье

Многие люди ищут простые способы снизить уровень тревожности и улучшить самочувствие. Психотерапевты уверяют: иногда достаточно несложных привычек, чтобы почувствовать заметный результат.

Психологическое давление соцсетей в мегаполисе
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Психологическое давление соцсетей в мегаполисе

Дыхательная техника для расслабления

По словам психотерапевта Ирины Крашкиной, простое упражнение на дыхание помогает снизить напряжение:

"Надо посчитать в уме до 4, а затем выдохнуть, потом — до 2 и задержать дыхание, а следом до 6 — выдохнуть. Это поможет расслабиться", — пояснила психотерапевт Ирина Крашкина.

Такая практика позволяет стабилизировать эмоциональное состояние и вернуть чувство контроля над собой.

Роль физической активности

Занятия спортом также положительно влияют на психику. Во время тренировок снижается уровень адреналина, мышцы расслабляются, а мозг получает возможность переключиться. Это помогает перестать зацикливаться на тревожных мыслях.

Отдых от гаджетов

Специалисты напоминают: важно ограничивать использование смартфона и ноутбука перед сном. Достаточно отложить гаджеты за час до отдыха и не браться за них сразу после пробуждения. Такой простой шаг улучшает качество сна и снижает уровень стресса.

Зачем нужен дневник эмоций

Ещё один эффективный метод — ведение дневника. Записывая свои мысли, переживания и эмоции, человек лучше понимает, что именно вызывает тревогу. Это помогает найти источник проблемы и постепенно снизить её влияние на жизнь.

Уточнения

Трево́жность - индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по относительно малым поводам.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Последние материалы
Забудьте про изнурительные тренировки: эти виды спорта сжигают больше всего калорий и помогают похудеть
Венецианский кинофестиваль 2025: пять фильмов, которые потрясут ваше воображение
Организм реагирует на магнитные бури: такие тревожные сигналы нельзя игнорировать
200 млрд на кону: Бельгия готова к использованию российских активов, но есть нюанс
Скорость, от которой кружится голова: китайский суперкар установил рекордный разгон
Забудьте про скручивания: это упражнение с гантелями прокачает пресс эффективнее
Деньги на стенах: цвета, которые по фэншуй работают сильнее любого амулета
Рубль держит удар: отпуск на Сейшелах стоит почти как год назад, но с бонусами
Замораживаете суп неправильно? Шеф-повар раскрыл 3 ошибки, которые портят вкус
Жировая ткань раскрыла свой секрет — и он переворачивает всё представление о похудении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.