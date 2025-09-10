Мифы о сне под ударом: эти распространённые убеждения на самом деле вредят здоровью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Сон сопровождает нас всю жизнь, но до сих пор вокруг него сохраняется множество мифов. Одни убеждены, что здоровый человек обязан спать строго восемь часов, другие уверены: храп — лишь досадная мелочь, а третьи считают алкоголь лучшим способом уснуть. Учёные же напоминают: подобные стереотипы не только не помогают, но и могут серьёзно навредить здоровью.

Спальня для полноценного сна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спальня для полноценного сна

Почему мы верим мифам о сне

Ночной отдых воспринимается чем-то естественным и привычным, поэтому многие не задумываются, насколько он важен. Исследования в области сомнологии показывают: именно качество сна определяет то, как работает мозг, восстанавливается организм и формируется иммунитет. Но устоявшиеся представления, которые передаются из поколения в поколение, часто мешают трезво оценить ситуацию.

Мифы о сне удобны: они объясняют простыми словами сложные процессы. Однако именно из-за их кажущейся очевидности люди редко пытаются проверять подобные утверждения.

Восемь часов — не универсальная норма

Один из самых распространённых стереотипов — обязательные восемь часов сна для каждого. На деле это усреднённый показатель. Для кого-то шести часов достаточно, чтобы просыпаться бодрым, а другому требуется девять-десять.

Эксперты рекомендуют определить собственную норму. Сделать это можно, если на протяжении нескольких недель ложиться и вставать без будильника в одно и то же время. Постепенно организм сам подскажет оптимальную продолжительность ночного отдыха.

Храп — тревожный сигнал

Многие считают, что храп — лишь неудобство для окружающих. На деле же он может указывать на серьёзные проблемы. В ряде случаев храп сигнализирует о синдроме апноэ — кратковременной остановке дыхания во сне. Это приводит к дефициту кислорода, повышает риск заболеваний сердца и сосудов.

По словам врачей, игнорировать жалобы близких на ночной храп не стоит. Лучше пройти обследование у специалиста и исключить возможные патологии.

Алкоголь и сон: иллюзия спокойствия

Нередко можно услышать, что бокал вина или рюмка коньяка помогают расслабиться и быстрее заснуть. Действительно, алкоголь действует как седативное средство, но он нарушает естественную структуру сна. В результате человек может уснуть быстрее, но качество отдыха будет значительно хуже.

Сон после спиртного становится поверхностным, снижается доля глубоких фаз, которые необходимы для восстановления организма. В итоге утром человек чувствует усталость, а не бодрость. Вместо алкоголя специалисты советуют прибегнуть к более безопасным ритуалам: тёплому травяному чаю, медитации, проветриванию комнаты.

Индивидуальный подход важнее стереотипов

Современная наука всё чаще подчёркивает: универсальных правил сна не существует. Каждый организм уникален, и то, что подходит одному, может не подойти другому.

Главное — наблюдать за своим состоянием. Если после сна человек бодр, энергичен и не испытывает сонливости днём, значит, его режим соответствует потребностям организма. В противном случае стоит обратить внимание на привычки и при необходимости скорректировать их.

Как распознать проблемы со сном

Иногда нарушения сна маскируются под усталость или стресс. Однако есть признаки, которые нельзя игнорировать:

• регулярное пробуждение среди ночи;
• сильная сонливость днём;
• головные боли по утрам;
• отсутствие чувства отдыха после сна.

Если такие симптомы повторяются, лучше обратиться к врачу. Это позволит вовремя выявить проблему и избежать серьёзных последствий.

Что действительно помогает

Чтобы сон был качественным, специалисты советуют уделять внимание простым, но важным привычкам:

  1. Ложиться и вставать в одно и то же время.

  2. Избегать яркого света и гаджетов за час до сна.

  3. Поддерживать прохладную температуру в спальне.

  4. Ужинать за 2-3 часа до отхода ко сну.

  5. Использовать кровать только для сна, а не для работы или просмотра фильмов.

Следование этим правилам помогает восстановить естественные биоритмы и улучшить качество отдыха без лишних рисков.

Миф - символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
