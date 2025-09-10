Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плохая кредитная история — не приговор: как вернуть доверие банков
Сладость в каждом кусочке: посадите под грушей эти травы и забудь о кислых плодах
Кредитный перерыв: как бизнесу не платить по счетам полгода и сохранить лицо
Как добиться идеальных волн без утюжка: гид по уходу, одобренный парикмахерами
Золотая осень на тарелке: раскройте секрет идеальных оладий из цуккини
Падение, которое должно было убить, стало началом новой жизни: испытание дружбы человека и собаки
Битва поколений: взять Renault Clio 5 или ждать Clio 6 — как не ошибиться с покупкой
Космос против здоровья: почему путешествия к Марсу могут оказаться смертельно опасными
Вернись в форму после 40 лет: 6 шагов к идеальной фигуре – эти советы стоят золота

Организм под давлением: эти симптомы показывают, что стресс стал вашей нормой

2:07
Здоровье

Многие люди настолько привыкли существовать в постоянной гонке и напряжении, что даже не замечают, как стресс становится их фоновым состоянием. Однако привычка игнорировать проблему не защищает от её последствий. Хронический стресс постепенно подтачивает здоровье, снижает работоспособность и влияет на качество жизни. Есть как минимум три признака, по которым можно заподозрить, что организм уже давно живёт в состоянии перегрузки.

Короткая пятница в офисе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Короткая пятница в офисе

1. Снижение продуктивности

Первым сигналом становится ухудшение качества работы. Даже простые повседневные задачи начинают даваться с трудом, появляется медлительность, растёт количество ошибок. Человек замечает, что теряет концентрацию, а иногда действует импульсивно и некорректно. Всё это указывает на то, что нервная система перегружена и нуждается в отдыхе.

2. Неустойчивость эмоций

Хронический стресс постепенно меняет эмоциональный фон. Люди, которые раньше отличались спокойствием, становятся раздражительными и напряжёнными. Даже мелочи могут вызвать вспышку гнева или слёзы. Человек чувствует себя ранимым и нестабильным, словно живёт "на пределе". Это связано с тем, что постоянное перенапряжение истощает ресурсы психики.

3. Нарушения сна и самочувствия

При хроническом стрессе сон перестаёт быть полноценным. Человек может долго ворочаться перед засыпанием, просыпаться среди ночи или вставать разбитым утром. В результате развивается не только эмоциональное, но и физическое истощение. Постоянная усталость, головные боли, снижение иммунитета и апатия — лишь часть возможных последствий.

Хронический стресс — это не "рабочая норма", а серьёзный сигнал организма. Важно вовремя перестроить режим жизни, найти способы расслабления и восстановления, чтобы не довести ситуацию до состояния, когда потребуется медицинская помощь.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Экономика и бизнес
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Последние материалы
Плохая кредитная история — не приговор: как вернуть доверие банков
Сладость в каждом кусочке: посадите под грушей эти травы и забудь о кислых плодах
Кредитный перерыв: как бизнесу не платить по счетам полгода и сохранить лицо
Как добиться идеальных волн без утюжка: гид по уходу, одобренный парикмахерами
Золотая осень на тарелке: раскройте секрет идеальных оладий из цуккини
Падение, которое должно было убить, стало началом новой жизни: испытание дружбы человека и собаки
Битва поколений: взять Renault Clio 5 или ждать Clio 6 — как не ошибиться с покупкой
Космос против здоровья: почему путешествия к Марсу могут оказаться смертельно опасными
Вернись в форму после 40 лет: 6 шагов к идеальной фигуре – эти советы стоят золота
Организм под давлением: эти симптомы показывают, что стресс стал вашей нормой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.