Заряд молодости в тарелке: эти продукты включают естественную выработку коллагена

Здоровье

Коллаген часто называют "белком молодости", ведь он отвечает за упругость кожи, здоровье суставов и прочность костей. Многие привыкли получать его из баночек с добавками, но на самом деле организм способен активно вырабатывать коллаген и самостоятельно — если правильно подобрать продукты питания. Эксперты подчёркивают: вещества, полученные с пищей, усваиваются лучше и оказывают более мягкий и естественный эффект.

Цитрусовые фрукты

Апельсины, мандарины, грейпфруты и лимоны — настоящие союзники красоты. Секрет в высоком содержании витамина С, который играет ключевую роль в процессе синтеза коллагена. Употребляя цитрусовые регулярно, можно стимулировать организм на естественное производство этого важного белка.

Бульоны на косточке

Традиционный костный бульон — один из самых богатых источников коллагена. Длительная варка костей и хрящей позволяет "вытащить" из них полезные аминокислоты и минералы. Такой бульон не только согревает и насыщает, но и становится натуральным "зарядом молодости" для организма.

Желатин

Желе, мармелад или даже домашний кисель — всё это продукты с высоким содержанием желатина. Он является концентрированным источником коллагена и при регулярном употреблении помогает укрепить кожу, волосы и ногти. Добавляя желатин в рацион, можно поддерживать естественный баланс коллагена без искусственных добавок.

Листовые овощи

Шпинат, руккола, петрушка и другая зелень напрямую коллаген не содержат, но в них много хлорофилла. Этот природный пигмент стимулирует синтез коллагена в организме, улучшает обменные процессы и придаёт коже здоровый свежий вид.

Подобрав правильное сочетание продуктов, можно помочь организму самостоятельно поддерживать высокий уровень коллагена. Такой подход будет более полезным и долговременным, чем любые искусственные добавки.

Уточнения

Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
