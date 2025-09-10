Грипп включает в лёгких кнопку самоуничтожения — но у медицины появился способ её выключить

Грипп ежегодно поражает миллионы людей и часто воспринимается как простая сезонная болезнь. Однако учёные предупреждают: последствия инфекции могут быть гораздо опаснее, чем обычная простуда.

Недавнее исследование австралийских специалистов показало, что вирус запускает в организме своеобразный "механизм самоуничтожения", наносящий серьёзный урон лёгким.

Чем опасен грипп

По данным ВОЗ, от осложнений гриппа ежегодно умирает до 650 тысяч человек. Особенно уязвимы пожилые люди старше 65 лет и те, у кого иммунная система ослаблена. У тяжёлых пациентов нередко развивается дыхательная недостаточность, воспаление лёгких и долговременные проблемы со здоровьем.

Мишель Тейт, доцент Института медицинских исследований Хадсона, занимается изучением того, как именно вирус разрушает лёгочную ткань.

"Каждый год тысячи людей, особенно взрослых 65+ и тех, у кого ослаблена иммунная система, серьёзно заболевают гриппом", — сказала доцент Мишель Тейт.

Она уверена: новые данные могут помочь создать препараты, которые снизят риск тяжёлых осложнений и ускорят восстановление после болезни.

"Кнопка самоуничтожения" в клетках

В экспериментах на мышах исследователи выяснили, что ключевую роль в разрушении лёгочной ткани играет белок Gasdermin E. В норме он участвует в процессах иммунной защиты, но при гриппе активируется чрезмерно.

"Мы выяснили, что белок под названием Gasdermin E играет важную роль в повреждении лёгких во время гриппа", — пояснила Тейт.

Когда Gasdermin E включается, эпителиальные клетки лёгких буквально разрываются, высвобождая цитокины, которые усиливают воспаление. Это запускает цепную реакцию повреждений, и органы перестают справляться со своей функцией.

Как учёным удалось остановить процесс

Учёные решили проверить, что будет, если отключить активность Gasdermin E. В опытах на животных удалось добиться впечатляющего результата: воспаление заметно уменьшалось, лёгкие оставались здоровее, а выживаемость животных увеличивалась.

"Когда мы удалили этот белок, лёгкие оставались здоровее, а грипп протекал менее тяжело", — добавила аспирантка Сара Росли.

Этот результат стал первым прямым доказательством того, что Gasdermin E выступает как спусковой крючок разрушения тканей при гриппе.

Новые горизонты для медицины

По словам исследователей, открытие открывает перспективы для создания инновационных лекарств. Такие препараты смогут блокировать чрезмерную активацию Gasdermin E, предотвращая разрушение тканей и опасное гипервоспаление.

"Блокируя этот путь, мы смогли уменьшить воспаление и репликацию вируса", — заключила Сара Росли.

Подобный подход может быть универсальным и применяться против различных типов вирусов гриппа. В будущем это позволит снизить смертность и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения во время эпидемий.

Почему это открытие важно

Сегодняшние противовирусные препараты направлены в основном на снижение активности самого вируса. Однако работа австралийских учёных показала, что не меньшую опасность несёт и реакция организма на инфекцию. Если удастся контролировать этот процесс, лечение тяжёлых форм гриппа выйдет на новый уровень.

Таким образом, вирус гриппа оказался не просто возбудителем инфекции, а своеобразным "пусковым механизмом" разрушения лёгких, и именно его взаимодействие с белком Gasdermin E может стать ключом к будущим методам терапии.

