Грипп включает в лёгких кнопку самоуничтожения — но у медицины появился способ её выключить

Грипп ежегодно поражает миллионы людей и часто воспринимается как простая сезонная болезнь. Однако учёные предупреждают: последствия инфекции могут быть гораздо опаснее, чем обычная простуда.
Недавнее исследование австралийских специалистов показало, что вирус запускает в организме своеобразный "механизм самоуничтожения", наносящий серьёзный урон лёгким.
По данным ВОЗ, от осложнений гриппа ежегодно умирает до 650 тысяч человек. Особенно уязвимы пожилые люди старше 65 лет и те, у кого иммунная система ослаблена. У тяжёлых пациентов нередко развивается дыхательная недостаточность, воспаление лёгких и долговременные проблемы со здоровьем.
Мишель Тейт, доцент Института медицинских исследований Хадсона, занимается изучением того, как именно вирус разрушает лёгочную ткань.
"Каждый год тысячи людей, особенно взрослых 65+ и тех, у кого ослаблена иммунная система, серьёзно заболевают гриппом", — сказала доцент Мишель Тейт.
Она уверена: новые данные могут помочь создать препараты, которые снизят риск тяжёлых осложнений и ускорят восстановление после болезни.
В экспериментах на мышах исследователи выяснили, что ключевую роль в разрушении лёгочной ткани играет белок Gasdermin E. В норме он участвует в процессах иммунной защиты, но при гриппе активируется чрезмерно.
"Мы выяснили, что белок под названием Gasdermin E играет важную роль в повреждении лёгких во время гриппа", — пояснила Тейт.
Когда Gasdermin E включается, эпителиальные клетки лёгких буквально разрываются, высвобождая цитокины, которые усиливают воспаление. Это запускает цепную реакцию повреждений, и органы перестают справляться со своей функцией.
Учёные решили проверить, что будет, если отключить активность Gasdermin E. В опытах на животных удалось добиться впечатляющего результата: воспаление заметно уменьшалось, лёгкие оставались здоровее, а выживаемость животных увеличивалась.
"Когда мы удалили этот белок, лёгкие оставались здоровее, а грипп протекал менее тяжело", — добавила аспирантка Сара Росли.
Этот результат стал первым прямым доказательством того, что Gasdermin E выступает как спусковой крючок разрушения тканей при гриппе.
По словам исследователей, открытие открывает перспективы для создания инновационных лекарств. Такие препараты смогут блокировать чрезмерную активацию Gasdermin E, предотвращая разрушение тканей и опасное гипервоспаление.
"Блокируя этот путь, мы смогли уменьшить воспаление и репликацию вируса", — заключила Сара Росли.
Подобный подход может быть универсальным и применяться против различных типов вирусов гриппа. В будущем это позволит снизить смертность и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения во время эпидемий.
Сегодняшние противовирусные препараты направлены в основном на снижение активности самого вируса. Однако работа австралийских учёных показала, что не меньшую опасность несёт и реакция организма на инфекцию. Если удастся контролировать этот процесс, лечение тяжёлых форм гриппа выйдет на новый уровень.
Таким образом, вирус гриппа оказался не просто возбудителем инфекции, а своеобразным "пусковым механизмом" разрушения лёгких, и именно его взаимодействие с белком Gasdermin E может стать ключом к будущим методам терапии.
Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).
