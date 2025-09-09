Силовые тренировки переписывают работу организма: микробиом отвечает на каждое усилие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Силовые тренировки часто ассоциируются с увеличением мышечной массы и красивой фигурой. Но новые научные данные показывают, что их влияние распространяется гораздо дальше — вплоть до микробиома кишечника. Эта связь может оказаться ключевой в понимании того, как спорт влияет на здоровье в целом.

Силовые тренировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Силовые тренировки

Как физическая активность связана с микробиомом

Известно, что основной фактор, формирующий состав кишечной флоры, — это питание. Однако в последние годы ученые все чаще обращают внимание на то, что движение тоже играет заметную роль. Ранее было показано, что аэробные нагрузки способны изменять микробный баланс, но выводы разных работ оказывались противоречивыми.

Чтобы внести ясность, группа исследователей из Тюбингенского университета провела масштабное исследование с участием 150 взрослых людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

Ход эксперимента

Добровольцев распределили в восьминедельную программу силовых тренировок. В нее вошли базовые упражнения на тренажерах: жим от груди, тяга верхнего блока, сгибания ног и другие. Важной особенностью стала возможность заниматься на "умных" тренажерах.

Эти устройства автоматически подбирали вес и диапазон движений в зависимости от состояния человека. Более того, они фиксировали каждое повторение и каждую поднятую нагрузку.

"Каждый поднятый вес, каждое повторение регистрируются в цифровом виде, так что у нас действительно очень точные данные", — пояснил профессор Свен Нансен.

Что показал анализ

Участники сдавали образцы стула трижды: в начале программы, в середине и в конце. Биоматериал изучили на наличие генетических и метаболических маркеров.

В среднем по группе изменений микробиома выявлено не было. Однако при внимательном анализе обнаружилась любопытная закономерность: чем значительнее у человека выросла сила, тем полезнее оказывался его микробиом.

Связь силы и микробов

Особенно заметно это проявилось у тех, кто достиг максимального прогресса. У таких участников увеличивалась доля бактерий Faecalibacterium и Roseburia hominis — представителей флоры, которые считаются важными для здоровья кишечника.

Почему же одни реагировали лучше других? На первый взгляд, логичным объяснением могло бы быть различие в усилиях или приверженности режиму. Но уровень посещаемости и дисциплина были примерно одинаковыми у всех.

Возможные объяснения

Есть гипотеза, что изменения связаны с косвенными факторами — например, с изменением привычек питания. Человек, начав заниматься спортом, может интуитивно начать есть иначе, что в свою очередь влияет и на микробиом, и на рост силы. Однако опросы показали: рацион участников практически не менялся.

Отсюда возникает другой вариант: именно микробы помогают мышцам лучше реагировать на физическую нагрузку. Считается, что некоторые бактерии увеличивают производство короткоцепочечных жирных кислот. Эти вещества могут усиливать эффективность работы мышечных клеток и ускорять восстановление после нагрузок.

Зачем это исследовать дальше

По словам ученых, работа только обозначила новое направление. Теперь необходимо изучить, какие именно механизмы лежат в основе этой связи.

"Идея состояла в том, чтобы создать своего рода 'словарь' потенциальных микробов, на которые, по-видимому, влияют [силовые тренировки], чтобы помочь другим исследователям изучить механизмы", — отметил профессор Свен Нансен.

Таким образом, исследование стало отправной точкой для дальнейших поисков. Возможно, в будущем удастся разработать специальные методы поддержки микробиома, которые будут усиливать эффект от силовых тренировок.

Новый взгляд на привычный спорт

Сегодня тренировки воспринимаются прежде всего как способ укрепить мышцы и улучшить фигуру. Но результаты работы немецких ученых показывают: влияние силовых нагрузок может быть гораздо глубже.

Они не только меняют тело, но и воздействуют на невидимый внутренний мир человека — микробиом. А от его состояния напрямую зависит иммунитет, обмен веществ и даже настроение.

Уточнения

Микробиом (micro - "маленький", bios - "жизнь") — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
