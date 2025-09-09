Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 причин забыть о йоге: если у вас болит шея — это может быть опасно
Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже
Восемь песен, восемь нарушений: концерт Люси Чеботиной обернулся судебным разбирательством
Грядка сияет, как солнце: лучшие золотистые томаты для приготовления салатов и заготовок
Крах надежд: эмигрировавшая в США Рита Дакота рассказала о последствиях отмены концертов в РФ
Рыба, которую недооценивали: простой секрет делает минтай роскошным блюдом
Секрет чая раскрыт: как одна аминокислота превращает напиток в эликсир спокойствия
Кочаны выдерживают 9 месяцев — секрет, который знают только старые хозяева
Митя Фомин отреагировал на резкие слова Цискаридзе: выглядел как корова на льду

Хронический стресс и вино по вечерам — формула, которая рушит жизнь незаметно

4:19
Здоровье

Эмоциональное выгорание всё чаще становится не просто психологической проблемой, а настоящей угрозой для здоровья. Люди, испытывающие хронический стресс и усталость, нередко пытаются заглушить внутреннюю боль с помощью алкоголя. Такое "самолечение" создаёт иллюзию облегчения, но в итоге приводит к ещё более тяжёлым последствиям — зависимости.

Эмоциональное выгорание и алкоголь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эмоциональное выгорание и алкоголь

Когда усталость толкает к рюмке

Эмоциональное истощение возникает постепенно: сначала человек ощущает усталость, потом — потерю интереса к работе, а затем и к жизни в целом. В этот момент окружающие кажутся более успешными, собственные достижения обесцениваются. Подобные мысли становятся почвой для того, чтобы впервые взять в руки рюмку.

Попытка "расслабиться" с помощью спиртного превращается в привычку, которая лишь усиливает ощущение безысходности. Человек начинает верить, что только алкоголь способен подарить спокойствие и удовлетворение.

Замкнутый круг зависимости

"Алкоголь и эмоциональное выгорание — две проблемы, которые часто идут рука об руку", — пояснил врач-психиатр Владимир Калашников.

По его словам, длительный стресс и перегрузка подталкивают людей к спиртному как к быстрому средству снятия тревоги и страха. Алкоголь временно помогает почувствовать себя более уверенно, восполнить нехватку тепла, доверия и ощущения смысла жизни.

Но в реальности он лишь закрепляет болезненный цикл: чем чаще человек пьёт, тем сильнее усиливается чувство вины, а вместе с ним и желание снова заглушить его алкоголем.

Почему отдых перестаёт помогать

В состоянии выгорания человек не способен расслабиться обычными способами. Даже сон или прогулка не приносят облегчения. Физическое и психическое напряжение остаётся, и на его фоне алкоголь начинает восприниматься как универсальное средство.

Но именно здесь скрыта ловушка. После выпитого решения становятся импульсивными, а поступки — хаотичными. В итоге усиливается чувство вины и тревоги, появляется потребность снова "искупить" переживания, и человек снова обращается к бутылке.

Алкоголь как псевдолекарство

Алкоголь действует как мощный стимулятор и седатив одновременно, но только в первые минуты. Эйфория быстро сменяется апатией, а в долгосрочной перспективе — разрушает психику и здоровье. Зависимость формируется незаметно: сначала это бокал вечером, потом — необходимость "поддержать себя" днём.

Со временем такой способ снятия напряжения превращается в полноценное заболевание, которое сложно остановить без профессиональной помощи.

Что важно понимать близким

По словам специалистов, в случае "эмоционального" алкоголизма очень трудно определить, что именно стало первопричиной: выгорание или зависимость. Эти состояния настолько переплетены, что лечить их нужно комплексно.

"Ясно только одно, если кто-то из близких страдает "эмоциональным" алкоголизмом, следует немедленно обращаться к специалистам", — отметил Владимир Калашников.

Помочь человеку можно только совместными усилиями семьи, друзей и врачей. Поддержка близких играет огромную роль, но без профессионального вмешательства выйти из замкнутого круга практически невозможно.

Как разорвать круг

Психологи советуют обращать внимание на тревожные сигналы: хроническая усталость, потеря интереса к жизни, раздражительность и стремление "снять стресс" алкоголем. Чем раньше замечена проблема, тем выше шанс справиться с ней без тяжёлых последствий.

Специалисты рекомендуют:

  • искать новые способы восстановления сил — спорт, медитацию, хобби;
  • не игнорировать тревожные симптомы у себя и близких;
  • не откладывать визит к врачу, если привычка выпивать становится регулярной.

Главное — помнить, что эмоциональное выгорание и алкоголизм не исчезают сами собой. Требуется комплексная помощь, а первый шаг к выздоровлению — признание проблемы и обращение за поддержкой.

Уточнения

Перспекти́ва (фр. perspective, итал. prospettiva, от лат. perspicere - ясно видеть, смотреть сквозь, проникать взором, пристально рассматривать) — ясное ви́дение, панорама, взгляд вдаль, картина широкого пространства.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет

Археологи в Ване раскрывают секреты древних уратов, обнаружив в крепости Кевенли 76 пифосов, что кардинально меняет наше представление о их системе хранения.

Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Последние материалы
7 причин забыть о йоге: если у вас болит шея — это может быть опасно
Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже
Восемь песен, восемь нарушений: концерт Люси Чеботиной обернулся судебным разбирательством
Грядка сияет, как солнце: лучшие золотистые томаты для приготовления салатов и заготовок
Крах надежд: эмигрировавшая в США Рита Дакота рассказала о последствиях отмены концертов в РФ
Хронический стресс и вино по вечерам — формула, которая рушит жизнь незаметно
Рыба, которую недооценивали: простой секрет делает минтай роскошным блюдом
10 сентября: последняя жертва гильотины, протоколы мудрецов и коллайдер
Секрет чая раскрыт: как одна аминокислота превращает напиток в эликсир спокойствия
Кочаны выдерживают 9 месяцев — секрет, который знают только старые хозяева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.