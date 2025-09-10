Уже через полчаса глаза ребёнка подают сигнал о перегрузке: вот что становится причиной

Когда речь заходит о здоровье глаз у детей, большинство родителей в первую очередь вспоминают школьные нагрузки и долгие часы за домашними заданиями. Однако современные реалии таковы, что основной риск связан вовсе не с книгами, а с гаджетами. Смартфоны и планшеты стали постоянными спутниками подрастающего поколения, и именно они всё чаще оказываются причиной проблем со зрением.

Почему зрение у детей ухудшается

По словам врача-офтальмолога пензенской городской детской поликлиники №6 Романа Рыбчича, у детей разного возраста встречаются разные заболевания глаз. У малышей чаще всего это воспалительные процессы, а у школьников — нарушения рефракции. Постоянное использование телефонов и компьютеров лишь усугубляет ситуацию, провоцируя рост числа случаев близорукости.

"Для разных возрастов присущи разные заболевания. У самых маленьких чаще бывают заболевания воспалительного характера. Когда у детей начинает увеличиваться зрительная нагрузка, чаще проявляются заболевания, связанные с нарушением рефракции", — отметил Рыбчич.

Сегодня офтальмологи фиксируют тревожные цифры: неприятные ощущения в глазах, усталость и "пелена" перед глазами периодически беспокоят от 40 до 90% детей, а у 10-40% такие проявления наблюдаются ежедневно, сообщает ИА "Пенза-Пресс"

Влияние гаджетов на глаза ребёнка

Специалисты подчёркивают, что зрительное утомление наступает очень быстро. Уже через полчаса непрерывного просмотра экрана глаза начинают "сигналить" о перегрузке. Особенно тяжело приходится детям с уже сниженной остротой зрения — у них усталость наступает почти в четыре раза быстрее.

"Зрительное утомление развивается уже через 30 минут непрерывного просмотра телефона", — подчеркнул врач.

Экранное время в транспорте и автомобиле несёт дополнительный риск. При движении фокусировка затруднена, и нагрузка на глазные мышцы возрастает, что повышает вероятность развития близорукости.

Что помогает сохранить зрение

Снизить риски и укрепить здоровье глаз можно с помощью простых правил, которые подходят для любого возраста. Прежде всего важно ограничить время непрерывного пользования гаджетами и чередовать его с активностью на улице.

Прогулки на свежем воздухе, особенно при дневном свете, доказанно снижают вероятность возникновения близорукости. Дети, которые проводят хотя бы два часа на улице, меньше жалуются на усталость глаз. Естественное освещение и смена фокусировки помогают зрительной системе "переключаться" и отдыхать.

"Дети, которые проводят много времени на свежем воздухе, имеют меньше проблем со зрением", — констатировал Роман Рыбчич.

Кроме того, активные игры и спорт улучшают кровообращение и снабжают клетки кислородом, что положительно влияет на работу глазных мышц. Такой естественный "тренинг" помогает укреплять весь организм.

Роль профилактических осмотров

Даже при соблюдении всех правил важно регулярно посещать офтальмолога. Профилактические осмотры позволяют выявить скрытые заболевания на ранних стадиях и вовремя назначить лечение. Это особенно актуально для детей школьного возраста, которые ежедневно сталкиваются с высокими нагрузками на зрение.

"Здоровый образ жизни и контроль экранного времени — вот ключевые способы сохранить здоровье глаз на долгие годы", — резюмировал Рыбчич.

Сохранить зрение ребёнку вполне реально: для этого достаточно следить за режимом, ограничивать гаджеты, больше времени проводить на улице и регулярно проходить осмотры у специалиста. Глазам детей нужно дать возможность отдыхать и получать необходимую "зарядку" от свежего воздуха и активных игр.