Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заряд молодости в тарелке: эти продукты включают естественную выработку коллагена
Финансовая гонка: какие профессии лидируют по зарплатам и приносят до 370 тысяч рублей
Деньги могут потерять в цене: как сохранить доходность в ближайшие дни
Поход в лес может закончиться больницей: о чём забывают даже опытные грибники
Водопровод Сегесты: как древние греки обеспечивали город водой
Лекарство для диабетиков стало модным способом похудеть — и превратилось в смертельную ловушку
Невидимая магия спасает растения: трюк, который заставляет их дольше цвести
История с внучками: как Бари Алибасов удивил родных на семейном празднике
Ночная жизнь Города Ангелов: в Лос-Анджелесе появилось место, куда стоит попасть хотя бы раз

Уже через полчаса глаза ребёнка подают сигнал о перегрузке: вот что становится причиной

4:07
Здоровье

Когда речь заходит о здоровье глаз у детей, большинство родителей в первую очередь вспоминают школьные нагрузки и долгие часы за домашними заданиями. Однако современные реалии таковы, что основной риск связан вовсе не с книгами, а с гаджетами. Смартфоны и планшеты стали постоянными спутниками подрастающего поколения, и именно они всё чаще оказываются причиной проблем со зрением.

семья с ребенком
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семья с ребенком

Почему зрение у детей ухудшается

По словам врача-офтальмолога пензенской городской детской поликлиники №6 Романа Рыбчича, у детей разного возраста встречаются разные заболевания глаз. У малышей чаще всего это воспалительные процессы, а у школьников — нарушения рефракции. Постоянное использование телефонов и компьютеров лишь усугубляет ситуацию, провоцируя рост числа случаев близорукости.

"Для разных возрастов присущи разные заболевания. У самых маленьких чаще бывают заболевания воспалительного характера. Когда у детей начинает увеличиваться зрительная нагрузка, чаще проявляются заболевания, связанные с нарушением рефракции", — отметил Рыбчич.

Сегодня офтальмологи фиксируют тревожные цифры: неприятные ощущения в глазах, усталость и "пелена" перед глазами периодически беспокоят от 40 до 90% детей, а у 10-40% такие проявления наблюдаются ежедневно, сообщает ИА "Пенза-Пресс"

Влияние гаджетов на глаза ребёнка

Специалисты подчёркивают, что зрительное утомление наступает очень быстро. Уже через полчаса непрерывного просмотра экрана глаза начинают "сигналить" о перегрузке. Особенно тяжело приходится детям с уже сниженной остротой зрения — у них усталость наступает почти в четыре раза быстрее.

"Зрительное утомление развивается уже через 30 минут непрерывного просмотра телефона", — подчеркнул врач.

Экранное время в транспорте и автомобиле несёт дополнительный риск. При движении фокусировка затруднена, и нагрузка на глазные мышцы возрастает, что повышает вероятность развития близорукости.

Что помогает сохранить зрение

Снизить риски и укрепить здоровье глаз можно с помощью простых правил, которые подходят для любого возраста. Прежде всего важно ограничить время непрерывного пользования гаджетами и чередовать его с активностью на улице.

Прогулки на свежем воздухе, особенно при дневном свете, доказанно снижают вероятность возникновения близорукости. Дети, которые проводят хотя бы два часа на улице, меньше жалуются на усталость глаз. Естественное освещение и смена фокусировки помогают зрительной системе "переключаться" и отдыхать.

"Дети, которые проводят много времени на свежем воздухе, имеют меньше проблем со зрением", — констатировал Роман Рыбчич.

Кроме того, активные игры и спорт улучшают кровообращение и снабжают клетки кислородом, что положительно влияет на работу глазных мышц. Такой естественный "тренинг" помогает укреплять весь организм.

Роль профилактических осмотров

Даже при соблюдении всех правил важно регулярно посещать офтальмолога. Профилактические осмотры позволяют выявить скрытые заболевания на ранних стадиях и вовремя назначить лечение. Это особенно актуально для детей школьного возраста, которые ежедневно сталкиваются с высокими нагрузками на зрение.

"Здоровый образ жизни и контроль экранного времени — вот ключевые способы сохранить здоровье глаз на долгие годы", — резюмировал Рыбчич.

Сохранить зрение ребёнку вполне реально: для этого достаточно следить за режимом, ограничивать гаджеты, больше времени проводить на улице и регулярно проходить осмотры у специалиста. Глазам детей нужно дать возможность отдыхать и получать необходимую "зарядку" от свежего воздуха и активных игр.

Уточнения

Глаз человека - парный сенсорный орган зрительной системы, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в световом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Домашние животные
Змеи, которых лучше не видеть никогда: одно движение — и человек превращается в жертву
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Последние материалы
Лекарство для диабетиков стало модным способом похудеть — и превратилось в смертельную ловушку
Уже через полчаса глаза ребёнка подают сигнал о перегрузке: вот что становится причиной
Невидимая магия спасает растения: трюк, который заставляет их дольше цвести
История с внучками: как Бари Алибасов удивил родных на семейном празднике
Ночная жизнь Города Ангелов: в Лос-Анджелесе появилось место, куда стоит попасть хотя бы раз
Аромат на всю кухню: бабушкин рецепт молодого картофеля сводит с ума
Жуткий женский вопль в лесу обернулся сюрпризом: кричала вовсе не жертва
Почему ваш роскошный блонд становится жёлтым — и тут виновата не краска
Мезотерапия: этапы подготовки и список запрещённых средств
Когда чудовища мельчают: меконгские рыбины, некогда по 300 кг, превращаются в тени самих себя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.