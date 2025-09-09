Цена праздничного настроения — рак: как бокал вина запускает необратимые процессы в организме

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Алкоголь для многих ассоциируется с отдыхом и праздничным настроением, но врачи всё чаще напоминают: регулярное употребление спиртных напитков напрямую связано с развитием серьёзных заболеваний. Особенно опасно их влияние на риск возникновения онкологических патологий.

Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бокал красного вина и виноград в тёплой обстановке

Алкоголь как канцероген

Международное агентство по изучению рака официально классифицировало алкоголь как канцерогенное для человека вещество. Это значит, что спиртное способно повреждать клетки и запускать процессы, которые со временем могут привести к формированию опухолей. По словам заведующего отделом Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольги Кузькиной, алкоголь значительно повышает вероятность возникновения рака ротовой полости, пищевода, печени, молочной железы и толстой кишки.

"Алкоголь — злейший враг здоровья", — сказала врач Ольга Кузькина.

Опасность рака полости рта

Рак ротовой полости считается одним из самых агрессивных. Опухоли могут возникнуть на языке, деснах, внутренней поверхности щёк или под языком. Наибольшему риску подвержены те, кто совмещает курение и употребление крепких напитков.

На ранних стадиях распознать болезнь сложно: небольшие ранки и язвочки человек часто принимает за случайные повреждения от еды или прикусывания. Нередко опухоли впервые выявляют стоматологи или ЛОР-врачи во время осмотра. По мере прогрессирования заболевания у человека появляются трудности с жеванием, глотанием, речью и даже дыханием.

Рак пищевода: скрытое течение

Злокачественные опухоли пищевода долго могут не проявлять себя. Первые стадии зачастую выявляют случайно — во время профилактических обследований. Со временем появляются боли за грудиной или в спине, которые пациенты нередко путают с проявлениями остеохондроза или стенокардии.

Дополнительные признаки включают изжогу, осиплость голоса, кашель при приёме пищи, затруднённое глотание, снижение веса и общее недомогание.

Рак печени и его проявления

Печень — один из органов, наиболее уязвимых к воздействию алкоголя. Рак печени обычно развивается незаметно и на ранних стадиях проявляется лишь незначительным дискомфортом или вздутием живота. Постепенно добавляются тошнота, снижение аппетита, боли в правом подреберье.

Когда опухоль достигает крупных размеров, она сдавливает соседние органы и желчевыводящие протоки. В этот период появляются признаки механической желтухи: пожелтение кожи и склер, зуд, потемнение мочи, осветление кала. Болезнь сопровождается сильной слабостью, потерей веса и симптомами интоксикации.

Почему важно отказаться от алкоголя

Алкоголь оказывает разрушительное воздействие на организм, и даже умеренные дозы не являются безопасными. Постепенное повреждение тканей, нарушения в работе иммунной системы и хронические воспалительные процессы создают благоприятные условия для развития опухолей, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Вместо спиртного можно найти полезные и безопасные альтернативы — травяные чаи, безалкогольные напитки, фруктовые смузи. Отказ от алкоголя помогает укрепить здоровье, снизить риск онкологии и значительно продлить активную жизнь.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
