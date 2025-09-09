Утро началось — а сил как не бывало? Вот что тихо крадет твою бодрость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:21
Здоровье

Даже полноценный сон не всегда гарантирует бодрость с утра. В беседе с Pravda.Ru врач общей практики Мария Беляева объяснила, почему человек может просыпаться уставшим и как нормализовать сон.

Утро и свет
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утро и свет

По словам эксперта, усталость после сна часто связана с переутомлением, стрессом и нарушением режима дня.

"Если человек ложится спать поздно или нерегулярно, баланс гормонов, таких как мелатонин и серотонин, нарушается. Даже при восьмичасовом сне организм не получает достаточно биологически активных веществ, что проявляется хронической усталостью", — пояснила Беляева.

Кроме того, врач отметила, что нехватка витаминов и минеральных веществ, а также нездоровый образ жизни усиливают чувство усталости. Для улучшения качества сна эксперт рекомендует соблюдать регулярный режим — ложиться и вставать в одно и то же время, создавать комфортные условия в комнате, например, проветривать помещение, поддерживать темноту.

"Перед сном не стоит увлекаться гаджетами или просмотром телевизора, переедать и употреблять тяжелую пищу. Желательно ужинать за два-три часа до сна и отдавать предпочтение легкой еде, чтобы организм мог полноценно расслабиться", — добавила Беляева.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
