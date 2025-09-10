От голодных мук к свободе: новая система питания обещает похудение без страданий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Циклирование калорий — это система питания, при которой человек чередует дни с высоким и низким уровнем калорийности рациона. Например, несколько дней подряд питание остаётся ограниченным, а затем следуют "разгрузки" с более свободным выбором блюд. В отличие от строгих диет, где ограничения постоянны, здесь создаётся ощущение гибкости и психологической "передышки".

Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему это может работать

Метаболизм — ключевой игрок в процессе снижения веса. Он отвечает за то, сколько энергии организм тратит даже в состоянии покоя. При длительном дефиците калорий организм часто "замедляет" обмен веществ, снижая скорость сжигания энергии. Исследования показывают, что у тех, кто практиковал циклирование, метаболизм в состоянии покоя оставался стабильным. Более того, такие участники теряли больше веса и реже испытывали мучительный голод, чем те, кто придерживался традиционных ограничительных диет.

Плюсы гибкого подхода

Диетологи отмечают, что чередование "жёстких" и "свободных" дней делает диету психологически более лёгкой.

"Гибкие нормы потребления калорий облегчают соблюдение ограничений — проще выдерживать диету, когда знаешь, что завтра сможешь съесть то, что хочется", — отметил диетолог Скотт Китли.

С ним согласна и специалист по питанию Джессика Кординг:

"Циклирование калорий даёт возможность отдохнуть от запретов — это способствует более устойчивому снижению веса", — сказала она.

Ещё одно преимущество — социальный фактор. Такой режим позволяет не выпадать из обычной жизни: можно позволить себе застолья или походы в кафе без постоянного чувства вины.

Скрытые минусы

Но у метода есть и риски. Во-первых, циклирование не является долгосрочной стратегией, а скорее временной диетой. После её окончания возможен быстрый набор веса, если не перестроить образ жизни. Во-вторых, диетологи предупреждают о потенциальном дисбалансе питательных веществ: при неправильном подборе меню организм может недополучать витамины и микроэлементы.

Нью-йоркский диетолог Кери Ганс обращает внимание на психологическую сторону:

"Чередование "много-мало" повышает риск расстройств пищевого поведения. Постоянная установка "или пир, или голод" негативно отражается на психическом здоровье". — говорит диетолог.

Кратковременный эффект или путь к изменениям

Циклирование калорий действительно может помочь сбросить лишние килограммы и психологически облегчить процесс. Однако, если цель — долгосрочные результаты, одного чередования калорий недостаточно. Устойчивое снижение веса требует продуманного, сбалансированного рациона и грамотного отношения к питанию в целом.

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
