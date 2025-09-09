Фармакологическая рулетка: стоит ли глотать таблетку, у которой кончился срок годности

Срок годности лекарства — это не формальность, а временная граница, до которой производитель гарантирует и безопасность, и эффективность препарата. Этот показатель выводят в ходе многолетних испытаний: образцы хранят в разных условиях, регулярно проверяют состав, оценивают, сохраняется ли активное вещество. Обычно такие исследования длятся 3-5 лет, потому что фармкомпаниям важно быстрее вывести продукт на рынок. В итоге на упаковке появляется минимально подтверждённая дата. Фактически же многие препараты могут работать дольше, но никто не возьмёт на себя ответственность утверждать это без лабораторных данных.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина открывает таблетки

Когда просрочку лучше не трогать

С точки зрения закона и медицины, любые лекарства с истёкшим сроком годности не подлежат применению. Дело не только в снижении эффективности. При разложении действующих веществ могут образовываться побочные соединения, которые оказываются токсичными. Это делает приём таких средств небезопасным даже в малых дозах. Особенно критично это для:

инсулина и других гормональных препаратов,

нитроглицерина и адреналина,

вакцин и иммуноглобулинов,

антибиотиков группы тетрациклинов,

любых инъекционных растворов,

аэрозолей и спреев.

"После истечения срока годности действующее вещество может разрушаться, теряя силу. При этом образуются продукты распада, которые представляют риск для здоровья", — пояснила кандидат фармацевтических наук Ольга Смыслова.

Лекарства-долгожители

Тем не менее исследования показывают, что не все препараты одинаково быстро теряют свойства. Так, масштабный анализ FDA выявил: 88% из более чем трёх тысяч партий оставались стабильными даже через год после официального окончания срока годности, а некоторым продлили срок использования в среднем на 5,5 лет. Особенно стойкими оказались:

парацетамол , сохраняющий эффективность минимум два года после даты на упаковке,

, сохраняющий эффективность минимум два года после даты на упаковке, налоксон , способный действовать до пяти лет,

, способный действовать до пяти лет, лоратадин , выдержавший экстремальные тесты с нагревом и солнечным светом,

, выдержавший экстремальные тесты с нагревом и солнечным светом, аспирин, который может оставаться активным до десяти лет, но выдаёт свою "старость" характерным запахом уксуса.

Несмотря на такие примеры, врачи не советуют самостоятельно рисковать: без лабораторного подтверждения предсказать эффект невозможно.

Как понять, что лекарство испортилось

Главный ориентир — инструкция. В ней описан вид, цвет, запах и консистенция препарата. Если таблетка рассыпалась, крем изменил цвет или запах, а в ампуле появился осадок — использовать такие лекарства уже нельзя. Любое отклонение от нормального вида — сигнал, что средство утратило свойства и может навредить.

Правила хранения, которые продлят срок годности

Чаще всего лекарства портятся не из-за даты на коробке, а из-за неправильных условий. Вот основные рекомендации:

держите аптечку в сухом и прохладном месте, вдали от батарей и прямого солнца;

избегайте хранения в ванной — влажность ускоряет разрушение таблеток;

отмечайте дату вскрытия на флаконе или блистере, особенно для капель, сиропов и кремов;

используйте блистерные упаковки: они надёжнее защищают каждую таблетку от воздуха и влаги, чем банки.

Куда девать просроченные лекарства

Выбрасывать таблетки вместе с бытовыми отходами небезопасно: активные вещества могут попасть в почву или воду. В России утилизация регулируется СанПиН, и просроченные лекарства относятся к медицинским отходам. Их принимают в специальных экоцентрах и пунктах сбора. В Москве это, например, "Собиратор" и "Сборка", в Санкт-Петербурге и других городах работают экопункты, список которых можно найти на сайте "Раздельного сбора". Удобный вариант — завести дома отдельную закрывающуюся коробку, куда постепенно складывать просрочку и вывозить её раз в несколько месяцев.

Когда можно рискнуть

Медики допускают лишь один вариант, когда просроченное средство может быть использовано — в крайней ситуации, когда под рукой нет альтернативы, а на кону здоровье или жизнь. Например, если случился внезапный приступ аллергии, а ближайшая аптека в сотне километров. В остальных случаях разумнее и безопаснее купить новое лекарство.

Таблетка - твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.


