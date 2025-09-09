Фармакологическая рулетка: стоит ли глотать таблетку, у которой кончился срок годности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Срок годности лекарства — это не формальность, а временная граница, до которой производитель гарантирует и безопасность, и эффективность препарата. Этот показатель выводят в ходе многолетних испытаний: образцы хранят в разных условиях, регулярно проверяют состав, оценивают, сохраняется ли активное вещество. Обычно такие исследования длятся 3-5 лет, потому что фармкомпаниям важно быстрее вывести продукт на рынок. В итоге на упаковке появляется минимально подтверждённая дата. Фактически же многие препараты могут работать дольше, но никто не возьмёт на себя ответственность утверждать это без лабораторных данных.

Мужчина открывает таблетки
Когда просрочку лучше не трогать

С точки зрения закона и медицины, любые лекарства с истёкшим сроком годности не подлежат применению. Дело не только в снижении эффективности. При разложении действующих веществ могут образовываться побочные соединения, которые оказываются токсичными. Это делает приём таких средств небезопасным даже в малых дозах. Особенно критично это для:

  • инсулина и других гормональных препаратов,
  • нитроглицерина и адреналина,
  • вакцин и иммуноглобулинов,
  • антибиотиков группы тетрациклинов,
  • любых инъекционных растворов,
  • аэрозолей и спреев.

"После истечения срока годности действующее вещество может разрушаться, теряя силу. При этом образуются продукты распада, которые представляют риск для здоровья", — пояснила кандидат фармацевтических наук Ольга Смыслова.

Лекарства-долгожители

Тем не менее исследования показывают, что не все препараты одинаково быстро теряют свойства. Так, масштабный анализ FDA выявил: 88% из более чем трёх тысяч партий оставались стабильными даже через год после официального окончания срока годности, а некоторым продлили срок использования в среднем на 5,5 лет. Особенно стойкими оказались:

  • парацетамол, сохраняющий эффективность минимум два года после даты на упаковке,
  • налоксон, способный действовать до пяти лет,
  • лоратадин, выдержавший экстремальные тесты с нагревом и солнечным светом,
  • аспирин, который может оставаться активным до десяти лет, но выдаёт свою "старость" характерным запахом уксуса.

Несмотря на такие примеры, врачи не советуют самостоятельно рисковать: без лабораторного подтверждения предсказать эффект невозможно.

Как понять, что лекарство испортилось

Главный ориентир — инструкция. В ней описан вид, цвет, запах и консистенция препарата. Если таблетка рассыпалась, крем изменил цвет или запах, а в ампуле появился осадок — использовать такие лекарства уже нельзя. Любое отклонение от нормального вида — сигнал, что средство утратило свойства и может навредить.

Правила хранения, которые продлят срок годности

Чаще всего лекарства портятся не из-за даты на коробке, а из-за неправильных условий. Вот основные рекомендации:

  • держите аптечку в сухом и прохладном месте, вдали от батарей и прямого солнца;
  • избегайте хранения в ванной — влажность ускоряет разрушение таблеток;
  • отмечайте дату вскрытия на флаконе или блистере, особенно для капель, сиропов и кремов;
  • используйте блистерные упаковки: они надёжнее защищают каждую таблетку от воздуха и влаги, чем банки.

Куда девать просроченные лекарства

Выбрасывать таблетки вместе с бытовыми отходами небезопасно: активные вещества могут попасть в почву или воду. В России утилизация регулируется СанПиН, и просроченные лекарства относятся к медицинским отходам. Их принимают в специальных экоцентрах и пунктах сбора. В Москве это, например, "Собиратор" и "Сборка", в Санкт-Петербурге и других городах работают экопункты, список которых можно найти на сайте "Раздельного сбора". Удобный вариант — завести дома отдельную закрывающуюся коробку, куда постепенно складывать просрочку и вывозить её раз в несколько месяцев.

Когда можно рискнуть

Медики допускают лишь один вариант, когда просроченное средство может быть использовано — в крайней ситуации, когда под рукой нет альтернативы, а на кону здоровье или жизнь. Например, если случился внезапный приступ аллергии, а ближайшая аптека в сотне километров. В остальных случаях разумнее и безопаснее купить новое лекарство.

Уточнения

Таблетка - твёрдая дозированная лекарственная форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных веществ или получаемая формованием специальных масс.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
