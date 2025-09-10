Дефицит у большинства: без этого витамина организм остаётся беззащитным перед вирусами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Когда речь заходит о профилактике простудных заболеваний, большинство вспоминает о витамине С. Его традиционно считают главным союзником иммунитета, и многие привыкли тянуться к апельсинам или лимонам при первых признаках недомогания. Однако современные исследования показывают: реальным "щитком" организма от вирусов является другой витамин — витамин D. Его влияние на работу иммунной системы фундаментально и подтверждено многочисленными научными данными.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Витамин D

Витамин D выполняет не просто роль дополнительного питательного вещества. Он действует как гормон, влияя на ключевые процессы в иммунной системе. Недостаток этого витамина ослабляет естественную защиту организма и делает человека более уязвимым к инфекциям. Именно поэтому врачи сегодня всё чаще говорят не о цитрусовых, а о необходимости поддержания достаточного уровня витамина D в крови.

"Главным витамином для защиты от простуд является не витамин С, а витамин D", — сказал врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

Польза витамина D

Механизмы действия этого витамина разнообразны и охватывают сразу несколько уровней защиты организма:

  1. Активация врожденного иммунитета. Под его влиянием в слизистых оболочках дыхательных путей начинают активно вырабатываться кателицидины — особые антимикробные белки. Они действуют как природные антибиотики, уничтожая вирусы и бактерии ещё до того, как инфекция успевает распространиться.
  2. Регуляция адаптивного иммунитета. Витамин D помогает T- и B-лимфоцитам работать сбалансированно. Благодаря этому иммунитет не становится слишком слабым (что ведет к частым простудам), но и не реагирует чрезмерно (что вызывает воспалительные осложнения).
  3. Поддержка барьерной функции. Слизистые оболочки дыхательных путей — это первая линия обороны против вирусов. Витамин D укрепляет их целостность, снижая вероятность проникновения инфекции.

Дефицит витамина

Основная часть витамина D образуется в коже под воздействием ультрафиолета. Но в условиях российского климата этот процесс активно идет только с мая по сентябрь. С октября по апрель солнечных лучей недостаточно, и естественный синтез резко снижается. Из продуктов питания восполнить дефицит практически невозможно: даже жирная рыба и молочные продукты дают лишь малую долю от необходимой нормы. Поэтому врачи фиксируют нехватку витамина D у подавляющего большинства россиян.

Норма для защиты

Чтобы иммунная система работала в полную силу, уровень витамина D в крови должен составлять от 50 до 100 нг/мл. При этом защитное действие проявляется начиная с нижней границы — 50 нг/мл. Для поддержания таких показателей большинству взрослых требуется прием препаратов в дозировке от 5000 до 10 000 МЕ ежедневно. Точную дозу можно подобрать только после анализа крови и консультации с врачом.

Витамин С

Несмотря на популярность витамина С как "средства от простуды", серьёзных научных подтверждений его профилактического действия нет. Некоторые исследования показывают, что он может слегка сократить продолжительность заболевания, если принимать его уже после появления симптомов. Но использовать витамин С как основной инструмент защиты от ОРВИ бессмысленно — его влияние на иммунитет сильно преувеличено.

Современная наука всё больше склоняется к тому, что именно витамин D играет ключевую роль в профилактике простудных заболеваний и поддержании здорового иммунитета. Поддерживать его уровень важно круглый год, особенно в регионах с коротким солнечным сезоном. А привычка полагаться исключительно на витамин С давно требует пересмотра.

Уточнения

Витамины группы D — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
