Рак под прицелом: ошибки в диагностике могут исчезнуть: новая технология ставит крест на сомнениях

4:11
Здоровье

Ученые из Нигерии предложили метод, который может кардинально изменить подход к диагностике онкологических заболеваний. Они показали, что инфракрасное излучение позволяет отличить злокачественные клетки от доброкачественных и здоровых тканей с точностью, которая недостижима для традиционной биопсии.

Учёный за компьютером с изображением мозга
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Учёный за компьютером с изображением мозга

Классическая диагностика

Сегодня при подозрении на опухоль врачи обычно назначают биопсию. Этот метод считается "золотым стандартом": из организма извлекается небольшой фрагмент ткани, который затем окрашивают и изучают под микроскопом. Так патоморфолог может определить, какие изменения произошли на клеточном уровне. Но даже этот надежный способ имеет минусы — процедура требует времени, определённых условий подготовки образцов и может давать неоднозначные результаты.

Новый подход с использованием инфракрасного спектра

В качестве альтернативы исследователи Университета Боуэна предложили метод ATR-Фурье-ИК-спектроскопии. Его суть в том, что инфракрасное излучение по-разному поглощается молекулами, создавая уникальный "отпечаток" ткани. Этот спектральный профиль позволяет точно определить, является ли ткань здоровой, доброкачественной или злокачественной.

Прибор, применяемый для анализа, регистрирует химический состав клеток и соотношение ключевых молекул. Эти показатели выступают своеобразными биомаркерами, сигнализирующими о характере образования.

На что обращали внимание ученые

В ходе эксперимента специалисты проанализировали 56 образцов тканей молочной железы. Особое внимание уделялось соотношению ядра и цитоплазмы клетки. В норме баланс этих структур стабильный, но при злокачественном процессе ядро увеличивается, нарушая пропорции. Именно это изменение фиксирует спектроскопический метод.

Важным маркером также стал уровень гликогена. Этот полисахарид является источником энергии для клеток, и его содержание сильно различается у разных типов опухолей. Так, учёным удалось с абсолютной точностью различить два доброкачественных состояния — фиброаденому и фиброзно-кистозную мастопатию.

Результаты исследования

По словам авторов работы, точность метода оказалась рекордной — 100%.

"Общая точность метода также достигла 100%", — подчеркнули авторы исследования.

Такие показатели пока редкость в диагностике, ведь даже самые современные тесты обычно имеют небольшой процент ошибок.

Перспективы внедрения

Если метод подтвердит свою эффективность в масштабных клинических испытаниях, он может существенно ускорить постановку диагноза и избавить пациентов от болезненных процедур биопсии. Кроме того, инфракрасная спектроскопия позволяет автоматизировать процесс, исключив субъективный фактор, связанный с человеческим взглядом под микроскопом.

Что это даст медицине

  • Быструю диагностику без хирургического вмешательства.
  • Возможность выявлять злокачественные процессы на ранних стадиях.
  • Точный способ различения доброкачественных опухолей.
  • Снижение нагрузки на лаборатории и врачей-патоморфологов.

Онкологические заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире. Ранняя диагностика — ключевой фактор в успешном лечении. Чем раньше удается обнаружить рак, тем выше шанс на полное выздоровление. Поэтому любой метод, способный повысить точность и скорость постановки диагноза, имеет огромное значение для медицины.

Исследование нигерийских ученых открывает новые горизонты в диагностике рака. Но, как подчеркивают специалисты, для клинического применения необходимо провести масштабные испытания с участием тысяч пациентов. Только тогда можно будет говорить о реальном внедрении технологии в практику.

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
