Осень решает судьбу здоровья: время, когда болезни легче всего поймать за руку

Многие россияне относятся к диспансеризации как к лишней формальности: кто-то считает её пустой тратой времени, кто-то уверен в своём здоровье и откладывает обследования "на потом". Но часто именно это "потом" наступает слишком поздно — уже при появлении первых симптомов. Между тем врачи напоминают: профилактическая проверка организма — это способ выявить болезни на ранней стадии и сохранить здоровье на долгие годы.

Регулярные обследования необходимы

По словам доктора медицинских наук Дмитрия Еделева, ежегодное обследование нужно проходить всем, независимо от возраста и самочувствия. Сегодня сделать это можно бесплатно — по полису ОМС.

"Многие серьезные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Поэтому очень важно вовремя выявить риски, установить исходные показатели здоровья", — подчеркнул врач Дмитрий Еделев.

Ещё одна важная причина регулярных проверок — возможность составить личный "паспорт здоровья" и отслеживать изменения. Молодым людям это помогает понимать норму, а тем, кому за 35, позволяет вовремя отследить обратимые болезни. После 45 лет акцент смещается на контроль возрастных изменений.

Какие обследования показаны разным возрастным группам

До 30 лет врачи рекомендуют ограничиться базовыми анализами крови и мочи, биохимией, флюорографией и визитом к терапевту, стоматологу и гинекологу.

После 30 к этому списку добавляются ЭКГ, маммография, УЗИ, проверка щитовидной железы, а мужчинам — консультация уролога.

С 45 лет начинается активный скрининг онкологии, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Назначаются колоноскопия или анализ кала на скрытую кровь, исследование уровня ПСА у мужчин, денситометрия у женщин в постменопаузе, проверка зрения и консультации офтальмолога и невролога.

При этом универсального списка обследований не существует. Индивидуальный план всегда зависит от наследственности, хронических болезней, образа жизни и рекомендаций врача.

Почему именно осень

По мнению специалиста, осень — идеальный сезон для диспансеризации. После отпуска, активного солнца и смены климата полезно проверить организм и подготовиться к зиме.

"Идеальное время для диспансеризации — это осень. Особенно важно осеннее обследование для людей с хроническими заболеваниями", — пояснил врач Дмитрий Еделев.

Такая проверка помогает заранее выявить слабые места и снизить риск осложнений в сезон простуд. Однако если пройти диспансеризацию осенью не удаётся, врачи советуют выбрать любое другое время года — главное, не отказываться от неё вовсе.

Государственная или частная медицина

Сегодня у россиян есть выбор: пройти диспансеризацию бесплатно в государственной поликлинике или обратиться в частный центр.

В поликлинике обследование проводится по утверждённой государством программе: это доступно, но зачастую связано с очередями и ограниченным набором процедур. В частных клиниках, напротив, выше комфорт, современные технологии и индивидуальный подход. Но это стоит ощутимых денег и может сопровождаться навязыванием лишних услуг.

Многие используют гибридный подход: начинают с бесплатного минимума по ОМС, а затем при необходимости дополняют его в частных центрах.

Как начать диспансеризацию

Первый шаг — звонок в свою поликлинику. Нужно уточнить, по какому графику проводится диспансеризация, и записаться на приём к терапевту. Этот визит станет отправной точкой: врач назначит необходимые анализы и консультации специалистов.

Общественная Служба Новостей советует не откладывать обследование: каждый пройденный чек-ап — это инвестиция в будущее здоровье.

Уточнения

Диспансериза́ция — комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья.

