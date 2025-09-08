Осень решает судьбу здоровья: время, когда болезни легче всего поймать за руку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Многие россияне относятся к диспансеризации как к лишней формальности: кто-то считает её пустой тратой времени, кто-то уверен в своём здоровье и откладывает обследования "на потом". Но часто именно это "потом" наступает слишком поздно — уже при появлении первых симптомов. Между тем врачи напоминают: профилактическая проверка организма — это способ выявить болезни на ранней стадии и сохранить здоровье на долгие годы.

Регулярные обследования необходимы

По словам доктора медицинских наук Дмитрия Еделева, ежегодное обследование нужно проходить всем, независимо от возраста и самочувствия. Сегодня сделать это можно бесплатно — по полису ОМС.

"Многие серьезные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Поэтому очень важно вовремя выявить риски, установить исходные показатели здоровья", — подчеркнул врач Дмитрий Еделев.

Ещё одна важная причина регулярных проверок — возможность составить личный "паспорт здоровья" и отслеживать изменения. Молодым людям это помогает понимать норму, а тем, кому за 35, позволяет вовремя отследить обратимые болезни. После 45 лет акцент смещается на контроль возрастных изменений.

Какие обследования показаны разным возрастным группам

  • До 30 лет врачи рекомендуют ограничиться базовыми анализами крови и мочи, биохимией, флюорографией и визитом к терапевту, стоматологу и гинекологу.
  • После 30 к этому списку добавляются ЭКГ, маммография, УЗИ, проверка щитовидной железы, а мужчинам — консультация уролога.
  • С 45 лет начинается активный скрининг онкологии, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Назначаются колоноскопия или анализ кала на скрытую кровь, исследование уровня ПСА у мужчин, денситометрия у женщин в постменопаузе, проверка зрения и консультации офтальмолога и невролога.

При этом универсального списка обследований не существует. Индивидуальный план всегда зависит от наследственности, хронических болезней, образа жизни и рекомендаций врача.

Почему именно осень

По мнению специалиста, осень — идеальный сезон для диспансеризации. После отпуска, активного солнца и смены климата полезно проверить организм и подготовиться к зиме.

"Идеальное время для диспансеризации — это осень. Особенно важно осеннее обследование для людей с хроническими заболеваниями", — пояснил врач Дмитрий Еделев.

Такая проверка помогает заранее выявить слабые места и снизить риск осложнений в сезон простуд. Однако если пройти диспансеризацию осенью не удаётся, врачи советуют выбрать любое другое время года — главное, не отказываться от неё вовсе.

Государственная или частная медицина

Сегодня у россиян есть выбор: пройти диспансеризацию бесплатно в государственной поликлинике или обратиться в частный центр.

В поликлинике обследование проводится по утверждённой государством программе: это доступно, но зачастую связано с очередями и ограниченным набором процедур. В частных клиниках, напротив, выше комфорт, современные технологии и индивидуальный подход. Но это стоит ощутимых денег и может сопровождаться навязыванием лишних услуг.

Многие используют гибридный подход: начинают с бесплатного минимума по ОМС, а затем при необходимости дополняют его в частных центрах.

Как начать диспансеризацию

Первый шаг — звонок в свою поликлинику. Нужно уточнить, по какому графику проводится диспансеризация, и записаться на приём к терапевту. Этот визит станет отправной точкой: врач назначит необходимые анализы и консультации специалистов.

Общественная Служба Новостей советует не откладывать обследование: каждый пройденный чек-ап — это инвестиция в будущее здоровье.

Уточнения

Диспансериза́ция — комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
