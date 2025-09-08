Завтрак поможет дожить до 100 лет: необычный секрет долголетия раскрыли учёные

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Секрет долголетия часто заключается в том, когда мы едим, а время завтрака может быть важным показателем здоровья и риска смерти. Так считают ученые, которые 20 лет проводили исследование.

Йогурт с овсяными хлопьями и ягодами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Йогурт с овсяными хлопьями и ягодами

Чем позднее утром вы завтракаете, тем больше увеличивается риск смерти, считают исследователи.

Они разделили три тысячи участников на условные группы "ранних пташек" и "сов". Оказалось, что 10-летняя выживаемость в группе тех, кто завтракал рано, составила 89,5%, по сравнению с 86,7% у тех, кто ел первый раз за день уже ближе к обеду.

Поздно в основном завтракают люди, испытывающие усталость, депрессию, тревожность и те, у которых уже накопилось много хронических болезней. Это означает, что вы можете начать есть позднее из-за ухудшения физического и психического состояния.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
