Завтрак поможет дожить до 100 лет: необычный секрет долголетия раскрыли учёные

Секрет долголетия часто заключается в том, когда мы едим, а время завтрака может быть важным показателем здоровья и риска смерти. Так считают ученые, которые 20 лет проводили исследование.
Чем позднее утром вы завтракаете, тем больше увеличивается риск смерти, считают исследователи.
Они разделили три тысячи участников на условные группы "ранних пташек" и "сов". Оказалось, что 10-летняя выживаемость в группе тех, кто завтракал рано, составила 89,5%, по сравнению с 86,7% у тех, кто ел первый раз за день уже ближе к обеду.
Поздно в основном завтракают люди, испытывающие усталость, депрессию, тревожность и те, у которых уже накопилось много хронических болезней. Это означает, что вы можете начать есть позднее из-за ухудшения физического и психического состояния.
Уточнения
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.
