Кто такие младенцы-плотоядные? Новый тренд приводит в ужас педиатров в США

В США вирусные видеоролики пропиарили необычный тренд в соцсетях. Заключается он в том, что очень маленьких детей, иногда в возрасте всего года, кормят свиными рёбрами и беконом.

Фото: commons.wikimedia.org by Avsar Aras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ребёнок в клетчатой рубашке

В Штатах в период, когда ребенок начинает переходить на твердую пищу, "модные мамочки" предлагают ему рацион, состоящий в основном из белка. Таких детей даже стали называть "младенцами-плотоядными".

Впервые о них написали в газете Wall Street Journal, которая собрала рассказы нескольких родителей.

Эти люди в большинстве случаев сами употребляют много белка и убирают детское пюре и другие продукты для малышей из меню своего ребенка.

Некоторые новоиспеченные родители даже кормят младенцев говяжьим мозгом, бульонами или измельченным в блендере сырым мясом.

Педиатры и диетологи в один голос заявляют, что маленьким детям необходимо разнообразное питание с присутствием в рационе фруктов и овощей, белковая диета же не удовлетворит всех потребностей малыша, пишет "РГ".

Уточнения

