Сладость из детства работает против старости: как привычное лакомство спасает сердце и сосуды после 60

Сливы — это не просто сезонное лакомство, а мощный природный источник здоровья, особенно для людей старше 60 лет. Диетологи особенно ценят этот фрукт за комплексное положительное влияние на возрастной организм.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002 is licensed under GFDL 1.2 Сливы

Три главные причины есть сливы после 60

Натуральная помощь пищеварению. Благодаря высокому содержанию клетчатки и сорбитола чернослив действует как мягкое и эффективное слабительное, помогая бороться с запорами — распространенной проблемой в этом возрасте. Укрепление костей. Исследования показывают, что регулярное употребление чернослива помогает замедлить потерю костной массы и способствует усвоению кальция, что является crucialной профилактикой остеопороза. Защита сердца и сосудов. Калий в составе слив регулирует давление, а антиоксиданты борются с повреждениями сосудов, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживая здоровый уровень холестерина.

Как легко добавить сливы в рацион

Свежими в качестве перекуса.

Сушеными (чернослив) в каши, йогурты или выпечку.

В виде компота или смузи.

Как традиционный джем или соус к мясу.

Важно помнить: хотя сушеные сливы эффективнее, они калорийнее. Специалисты рекомендуют ограничиться 4-5 штуками чернослива в день, пишет akcniceny.cz.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

