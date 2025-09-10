Сладость из детства работает против старости: как привычное лакомство спасает сердце и сосуды после 60

Сливы — это не просто сезонное лакомство, а мощный природный источник здоровья, особенно для людей старше 60 лет. Диетологи особенно ценят этот фрукт за комплексное положительное влияние на возрастной организм.
Сливы
Три главные причины есть сливы после 60
Натуральная помощь пищеварению. Благодаря высокому содержанию клетчатки и сорбитола чернослив действует как мягкое и эффективное слабительное, помогая бороться с запорами — распространенной проблемой в этом возрасте.
Укрепление костей. Исследования показывают, что регулярное употребление чернослива помогает замедлить потерю костной массы и способствует усвоению кальция, что является crucialной профилактикой остеопороза.
Защита сердца и сосудов. Калий в составе слив регулирует давление, а антиоксиданты борются с повреждениями сосудов, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживая здоровый уровень холестерина.
Как легко добавить сливы в рацион
Свежими в качестве перекуса.
Сушеными (чернослив) в каши, йогурты или выпечку.
В виде компота или смузи.
Как традиционный джем или соус к мясу.
Важно помнить:хотя сушеные сливы эффективнее, они калорийнее. Специалисты рекомендуют ограничиться 4-5 штуками чернослива в день, пишет akcniceny.cz.
Уточнения
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).
