Как научить бабушку пользоваться смартфоном: 3 золотых правила терпеливого внука

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

По словам врача-психиатра Руслана Исаева, успешное обучение пожилого человека использованию гаджетов строится на трех ключевых принципах: простота, наглядность и терпение. Главная задача — не дать глубокие технические знания, а сделать устройство удобным инструментом для решения конкретных задач.

Бабушка и внучка
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бабушка и внучка

Три главных правила обучения пожилых людей

  1. Максимально упростите интерфейс. Удалите все лишние приложения и отключите ненужные уведомления, чтобы избежать путаницы и тревоги. На главном экране должны остаться только самые важные функции: телефон, сообщения, камера, мессенджер и, например, погода.
  2. Создайте письменные инструкции. Обучение должно проходить через действие, а не теорию. Покажите, как выполняется задача, а затем запишите для подсказки четкий алгоритм действий (например: "Чтобы позвонить: 1. Нажми на зеленую трубку. 2. Выбери мое имя из списка").
  3. Сохраняйте спокойствие и поддерживайте. Критика и раздражение — главные враги обучения. Мозг в пожилом возрасте продолжает учиться, просто медленнее. Важно хвалить за успехи и терпеливо повторять пройденное.

Эксперт отмечает, что иногда роль спокойного и нейтрального учителя лучше выполняет не близкий родственник (часто подверженный эмоциям), а специалист или другой более терпеливый член семьи, пишет Газета.Ru.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
