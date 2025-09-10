Проверяли десятилетиями, а толку мало: почему врачи больше не доверяют этим четырём анализам

Некоторые лабораторные исследования, которые десятилетиями были стандартом диагностики, сегодня теряют свою информативность на фоне развития современных медицинских технологий.

По мнению эксперта, сопредседателя комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины Андрея Вариводы, это не всегда значит, что анализы полностью устарели — часто вопрос стоит в оптимальном соотношении точности, стоимости и диагностических рисков.

Эксперт выделил несколько анализов, которые сегодня считаются малоинформативными или требуют серьезной модернизации.

Список малоинформативных анализов

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ): считается "лютым анахронизмом", поскольку с задачей выявления воспаления значительно лучше справляется современный общий анализ крови с развернутой лейкоцитарной формулой. Копрограмма: остается важным, но крайне субъективным методом. Его информативность низка из-за отсутствия массовой автоматизации, в отличие от анализов крови или мочи. Гомоцистеин: при оценке сердечно-сосудистых рисков этот показатель менее эффективен. Более точной альтернативой за сопоставимую цену является N-терминальный пропептид мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP). С-реактивный белок (СРБ): имеет низкую специфичность и не подходит в качестве универсального скринингового маркера воспаления.

Случаи, когда дешевизна оправдана

Андрей Варивода привел в пример креатинин — ключевой показатель для оценки функции почек. Хотя более современный цистатин-C справляется с этой задачей эффективнее, его стоимость около 1000 рублей против 30 рублей за креатинин. При этом стандартный тест на креатинин успешно выявляет серьезные патологии, а риск диагностической ошибки остается невысоким, сообщает Газета.Ru.

Главный вывод эксперта заключается в том, что лабораторная диагностика активно развивается в сторону автоматизации и стандартизации. Многие "ручные" методы, такие как микроскопия в копрограмме, требуют глубокой модернизации, и лишь сейчас появляются первые анализаторы кала, способные повысить точность и объективность этих исследований.

