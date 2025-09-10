Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стресс подкрался незаметно? Ваша психика скажет спасибо за эти три продукта
Синяки после тренировок: где проходит грань между нормой и тревожным сигналом
Осень сражается с летом — и выигрывает: неожиданный поворот в туристических привычках
Томаты больше не болеют: вот как домашние ингредиенты спасают урожай без химии
Привыкли десятилетиями жить на широкую ногу: получится ли у США провернуть хитрую схему
Фильм ужасов наяву: как крысы выбираются наружу из канализации в квартиры
Как Эверест изменил менструальный цикл Виктории Бони – шокирующие детали
Китай готовится толкнуть астероид: маленький удар с последствиями планетарного масштаба
Развод с Бондарчуком дал старт: Паулина Андреева снова в центре внимания – детали

Проверяли десятилетиями, а толку мало: почему врачи больше не доверяют этим четырём анализам

2:23
Здоровье

Некоторые лабораторные исследования, которые десятилетиями были стандартом диагностики, сегодня теряют свою информативность на фоне развития современных медицинских технологий.

Анализ крови
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Анализ крови

По мнению эксперта, сопредседателя комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины Андрея Вариводы, это не всегда значит, что анализы полностью устарели — часто вопрос стоит в оптимальном соотношении точности, стоимости и диагностических рисков.

Эксперт выделил несколько анализов, которые сегодня считаются малоинформативными или требуют серьезной модернизации.

Список малоинформативных анализов

  1. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ): считается "лютым анахронизмом", поскольку с задачей выявления воспаления значительно лучше справляется современный общий анализ крови с развернутой лейкоцитарной формулой.
  2. Копрограмма: остается важным, но крайне субъективным методом. Его информативность низка из-за отсутствия массовой автоматизации, в отличие от анализов крови или мочи.
  3. Гомоцистеин: при оценке сердечно-сосудистых рисков этот показатель менее эффективен. Более точной альтернативой за сопоставимую цену является N-терминальный пропептид мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP).
  4. С-реактивный белок (СРБ): имеет низкую специфичность и не подходит в качестве универсального скринингового маркера воспаления.

Случаи, когда дешевизна оправдана

Андрей Варивода привел в пример креатинин — ключевой показатель для оценки функции почек. Хотя более современный цистатин-C справляется с этой задачей эффективнее, его стоимость около 1000 рублей против 30 рублей за креатинин. При этом стандартный тест на креатинин успешно выявляет серьезные патологии, а риск диагностической ошибки остается невысоким, сообщает Газета.Ru.

Главный вывод эксперта заключается в том, что лабораторная диагностика активно развивается в сторону автоматизации и стандартизации. Многие "ручные" методы, такие как микроскопия в копрограмме, требуют глубокой модернизации, и лишь сейчас появляются первые анализаторы кала, способные повысить точность и объективность этих исследований.

Уточнения

Ана́лиз кро́ви — лабораторное исследование крови, являющееся одним из основных методов определения общего состояния организма и помогающий в диагностике большого количества заболеваний.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Последние материалы
Привыкли десятилетиями жить на широкую ногу: получится ли у США провернуть хитрую схему
ЕС не хочет идти на новые ограничения импорта нефти и газа из России
Фильм ужасов наяву: как крысы выбираются наружу из канализации в квартиры
Как Эверест изменил менструальный цикл Виктории Бони – шокирующие детали
Китай готовится толкнуть астероид: маленький удар с последствиями планетарного масштаба
Развод с Бондарчуком дал старт: Паулина Андреева снова в центре внимания – детали
Как научить бабушку пользоваться смартфоном: 3 золотых правила терпеливого внука
Компостная куча становится бомбой замедленного действия при одной ошибке
Плесень пробирается в шкаф быстрее, чем вы думаете: как спасти одеяла
Чипсы теряют вкус без этого соуса: попробуйте раз — и обычный перекус уже не будет прежним
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.